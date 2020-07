প্রাক-প্রাথমিক নয়, গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করুন

“সাড়ে তিন বছরের বেশি বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি নেয়া হয় না”- ঢাকার মোহাম্মদপুরের YWCA স্কুলের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে এ শর্ত দেখে অবাক হয়েছিলাম। ঘোর কেটে গেলো চার বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করার চেষ্টা দেখে। এখন থেকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে চার বছর বয়স থেকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জুন এ সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ অনুমোদন করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সচিব আকরাম আল হোসেন বলেন, ‘২০২১ থেকে প্রথম দফায় ২৫৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা চালু হবে। পরে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে ৩-৪ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব বিদ্যালয় চালু হবে।’(দৈনিক প্রথম আলো- ২৬ জুন ২০২০)

বাংলাদেশে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫ হাজার ৬২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। ৪ বছর বয়সীদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার পর ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরে পড়া রোধ (৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ) হয়েছে বা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০০০ ডলার, অভিভাবকদের সচেতনতা, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাথমিকে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল ৩৫ শতাংশ (৪৪ শতাংশ পুরুষ, ২২ শতাংশ মহিলা)। প্রাথমিকে ভর্তি হার ছিল ৬৮ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার ছিল ৬০ শতাংশ। ADB, IDA ও অন্যান্য সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় তৎকালীন সরকার উচ্চাবিলাসী নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (Universal Primary Education) ও পরবর্তী সময়ে সবার জন্য শিক্ষা (Education for All) পরিকল্পনা ১৯৮০-২০০০ গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে ২০০৬ এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। (Education sector in Bangladesh: What worked well and why under the sector-wide approach? www.oecd.2008)

বিশ্বব্যাংকের ‘লার্নিং টু রিয়ালাইজ এডুকেশনস প্রমিজ-২০১৮’ শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সময় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি ক্রিস্টিয়ান এডো বলেন, ‘বাংলাদেশের ৫ম শ্রেণি পাস ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠ্য বইয়ের অঙ্ক বোঝে না। ৩য় শ্রেণির ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা দেখে পড়তে পারে না। বাংলাদেশে ১১ বছরে যা শেখানো হয় অন্যান্য দেশে ৬/৭ বছরের বাচ্চারাই তা শিখে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তর শেষ করলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তারা চার বছর পিছিয়ে থাকছে। এ সব সমস্যা সমাধানে বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান মূল্যায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে।’

বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর রবাট জে সাম বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব শিক্ষার্থী স্কুলে যাচ্ছে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। এটা ইতিবাচক অগ্রগতি। তবে মানসম্মত শিক্ষা এসব শিশুরা পাচ্ছে না। (দৈনিক শিক্ষা, ২৮-ফেব্রুয়ারি-২০১৯)

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘শিশুরা খেলবে, কথা শিখবে, গাইবে, স্কুলের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হবে ব্যবস্থাটি যদি এমন হয়, তাহলে দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ভালো হবে। আর যদি একজন শিক্ষক দিয়ে শিশুদের একটি রুমে আটকে রেখে শেখানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে দুই বছর না করাই ভালো।’ (দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০২০)

অর্থাৎ, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া এ ব্যবস্থা চালু না করাই উচিৎ।

ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো কনসোর্টিয়াম শ্রেণিকক্ষের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে খোলা মাঠে আনন্দের সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর সময় কাটানোর (পড়ালেখা নয়) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। (U Chicago Consortium)



সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বমি করে, পায়খানা-প্রস্রাব করে। তা পরিষ্কার করার জন্য বাইরের লোক নিয়ে আসতে হয়।’ (দৈনিক শিক্ষা, ৩ জুলাই ২০২০) ৭-৮ বছরের শিশুরই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে ৪/৫ বছরের শিশুর কী অবস্থা হবে কল্পনা করুন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে। দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে যে, বেশ উঁচুমানের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনে ফলদায়ক প্রভাব ফেলতে পারে যদিও সে মানের শিক্ষাব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে খুব সামান্যই বিদ্যমান। (Improvement in Early Childhood Education: Why organizational conditions matter, Teachstone.com 20 March 2019)

আবার, অন্য এক গবেষণায় দেখানো হচ্ছে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একাডেমিক কোনো মূল্য নেই। তবে এটা ভালো ডে-কেয়ার ব্যবস্থা। The benefits of early childhood education aren’t coming from the academic skills they teach students. Early childhood education helps because its reliable daycare.

In short, early childhood education programs do have real effects- but these effects likely dont stem from their merits at educating children. The effects likely come from these programs function as child care. Early childhood Education yields big benefits- Just not one you think (Vox Kelsey Piper, October 16, 2018).

Head Start মার্কিন ফেডারেল সরকারের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যা ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে President Lyndon Johnson প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস ‘Head Start’ এর জন্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বাজেট অনুমোদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে High Scope/Perry Preschool ও Abecedarian নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এগুলোর বেশির ভাগই ডে-কেয়ার প্রোগ্রাম। এখানে শিশুদের উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পুষ্টি এবং সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করা হয়। নোবেল বিজয়ী জেমস হেকমেন ও গণেশ কারাপাকোলা গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় থেকে কম বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদের বিবাহিত জীবন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থানও হয়েছে যদিও এ গবেষণার বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। (www.brookings.edu - June 14 2019)

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছে। PISA (Program for International Student Assessment) টেস্টে বিশ্বের তাবৎ শক্তিশালী দেশসমূহকে হারিয়ে দিচ্ছে ফিনিশ শিশুরা। ফিনল্যান্ডে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ৭ বছর বয়স থেকে। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রী Krista Kiuru ওয়াশিংটনে আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনে তার দেশের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন- Every child in Finland under age 7 has the right to child care and preschool by law, regardless of family income. Over 97 percent of 3 to 6 year olds attend a program of one type or another. But the key to Finland’s universal preschool system is quality. First of all, it’s about having high-quality teachers. Day care teachers are having Bachelor degrees. So we trust our teachers and that’s very, very important. And finally we have strong values in the political level. (What the U.S. can learn from Finland, where school starts at age 7, www.npr.org, March 8 2014)

Neuroscience for kids – Brain Development faculty. Washington edu (University of Washington), Nancyguberti.com, bigthink.com এবং অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাতৃগর্ভে মানব সন্তানের মস্তিষ্কে প্রতি মিনিটে ২ লাখ ৫০ হাজার নিউরন যোগ হতে থাকে। শিশু জন্মগ্রহণ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্কের ৯৫ শতাংশ গঠিত হয়। মস্তিষ্ক গঠনের এ পর্যায়ে ইতিবাচক ঘটনা তেমন কোনো প্রভাব না ফেললেও নেতিবাচক ঘটনা শিশুর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।ৎ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে শিশুর মনোদৈহিক প্রস্তুতি বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়-শিশু অবসাদে ভোগ, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, খাদ্যে অরুচি, হজমে গণ্ডগোল, খিটখিটে মেজাজ, হতাশাগ্রস্ত জীবন এমনকি নেশাসক্ত হতে পারে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম, পুষ্টি, খেলাধুলা ও ভালোবাসাময় নিরাপদ জীবন।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষার জন্য চাই গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো পাহাড়সম সমস্যা। OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ভুক্ত ৩৭টি দেশে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১৬:১। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ৪০:১। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের সমপরিমাণ নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া দরকার। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ইতোমধ্যে বেশ উন্নত হয়েছে তবে তা যথেষ্ট নয়-শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে একসঙ্গে দুইজন শিক্ষক থাকতে হবে। শারীরিক শিক্ষা, ড্রয়িং, হাতের লেখা সুন্দরকরণ, ক্রিয়েটিভ রাইটিং, গল্প বলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করে আনন্দদায়ক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসের শেষ অর্ধ ভাগে বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে। এ সব নিশ্চিত না করে নতুন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের ফোকাস কোয়ানটিটি থেকে এখন কোয়ালিটির দিকে ধাবিত হবে। শিক্ষাহীন শিক্ষাজীবন অতিক্রম করতে পারে না আমাদের শিশুরা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও কাঠামো কী হওয়া উচিত তা জানার জন্য গবেষণাকর্ম পরিচলনা করা হোক। অধিকন্তু করোনার এ সময়ে ৪ বছরের শিশুকে মায়ের কোল ছাড়া করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

মাত্র ছয়টি বছর শিশুকে নিজের মতো থাকতে দিলে কী এমন সমস্যা! ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবন- শুধুই কষ্ট আর কষ্ট। কাটাতে দিন না আমাদের সন্তানদের নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, আনন্দে জীবনের প্রথম ছয়টি বছর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়েছেন। ৬ বছরের নিচে সরকারি, বেসরকারি ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ সকল ধরনের স্কুলে ভর্তি ও শ্রেণি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ৪ বছরের শিশুর জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর উপহার-১’ ও ৫ বছরের শিশুর জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর উপহার-২’ গিফট প্যাক বছরের প্রথম দিন নিকটস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিতরণ করা হোক। গিফট বক্সে বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ব্লক, রং পেন্সিল, ছবি আঁকার বই দেয়া যেতে পারে। বাসায় বসে মায়েরাই শিশুদের কোয়ালিটি সময় দিতে পারবে।

আমরা স্বপ্ন দেখি নির্দিষ্ট সময়ে সারাদেশের গ্রামগুলোতে স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠবে। ঝলমলে রঙিন চেহারার শিশুগুলো খুশি মনে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিদ্যালয়পানে ছুটে চলবে। এক একটি ক্লাস তাকে আরও উন্নত জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। প্রত্যেকটি শিশু তার মা বাবার চেয়ে উন্নত জীবন উপভোগ করবে।

লেখক : মো. আফ্লাতুন, সহযোগী অধ্যাপক ।