প্রাথমিক শিক্ষা ও উদ্ভাবন

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইনোভেশন বা উদ্ভাবন একটি বহুল প্রচারিত এবং কাঙ্ক্ষিত ধারণা। বিগত কয়েক বছর পূর্ব থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের Access to Information বা A2i প্রকল্প কালের সূচনা থেকেই উদ্ভাবন ধারণাটি সম্পৃক্ত। প্রাথমিক শিক্ষায় বিগত কয়েক বছরে A2i এর সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এককভাবেই উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে চলছে। উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহ ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্বের কিছু বিষয় আছে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কিছু বিষয় আছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শেখানো কার্যক্রম গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার জন্যে, কিছু বিষয় আছে সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল ও উন্নত করার জন্য। শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য জানা যায়।

নিবন্ধে আরও জানা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত যুগান্তকারী উদ্ভাবন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে তার মধ্যে ই-মনিটরিং, ই-একাউন্টিং, ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, অনলাইন ই-বুক, ই-স্কুল সিস্টেম এবং ই-পেনশন (চলমান) অন্যতম। এছাড়াও অনলাইন ছুটি সেবা, কার্যক্রম বাস্তবায়ন উদ্ভাবন ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উদ্ভাবনী ধারণা জমাদানের জন্য আইডিয়া বক্স আছে। সেখানে ২০১৮ সালে ২৮২টি এবং ২০১৯ সালে ১১৯টি আইডিয়া বা ধারণা জমা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য অন্যন্য দৃষ্টান্ত ও সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের প্রসার ও প্রচারে আলাদা শক্তিশালী ‘সেল’ গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে এসকল কার্যক্রমের মৌল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত সকল পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও এ্যাপ ভিত্তিক উদ্ভাবনী সেবা সীমিত পরিসরে বিরাজমান। উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে অধূনা যুক্ত হয়েছে : মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন, অনলাইন পাঠ ইত্যাদি। আমাদের দেশে এই অ্যাপ (APPS) গুলো ইন্টানেট সুবিধা ব্যবহার করে ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ কিছুটা গতিশীলতা লাভ করলেও; তা পাশ্চাত্যের বা উন্নত দেশগুলোর মতো পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য নয়।

উদ্ভাবন কার্যক্রমটি শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় নিচের বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে সম্পাদন করা যেতে পারে। যেমন :

শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবর্গের সহায়তায় উদ্ভাবনীর ধারণ- যেমন :

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (শিখন যোগ্যতা অর্জন, শিখন ফল)

শিক্ষক রিসোর্স-পাঠটিকা, নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত ধারণা ভিত্তিকভিডিও প্রস্তুতকরণ, কার্যপত্র, ভিডিও উপস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি।

শিক্ষকদের জন্য মূল্যয়ন এর সবলদিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র আবিষ্কার করা।

শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া সহজীকরণে ‘অ্যাপ’ তৈরি করা যেতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য বিনামূল্যের এই অ্যাপ যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় ইন্টারনেটে সংযোগে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইস এবং মোবাইলে ব্যবহারযোগ্য হবে। প্রতিটি দক্ষ শিক্ষকই এখানে তার অবদান রাখতে পারেন। অডিও-ভিডিও : সুবিধা সম্বলিত ভিত্তি কোর্সসমূহ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, শিক্ষায় সম্পদসমূহ চিহ্নিতকরণ, গল্পবলা, উত্তম চর্চা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকবর্গের উদ্ভাবন কৌশল ওশিক্ষা সম্পদসমূহে যথাযথ ব্যবহার, গ্রেডিং, সংযোগ দক্ষতা, ইত্যাদি উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে উদ্ভাবনী ধারণা।

বিষয়সমূহের বাস্তবমুখিতা এবং সময়োপযোগিতা এক্ষেত্রে অতীব জরুরি একটি কার্যক্রম বলে মনে করা হয়।

শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোন দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ দিতে পারেন। যেমন: দলগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কঠিন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সম্যক ধরণা প্রদান ইত্যাদি।

শিক্ষক তার শ্রেণীপাঠ পরিদর্শনের জন্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন কাজে লাগতে পারে। যেমন:

অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন। ফটো, ভিডিও বা কোন ঘোষণার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

শিক্ষকগণ তাাদের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে ক্ষুদে বার্তারমাধ্যমে সংযোগ ঘটাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতির তথ্য অভিভাবকদের জানাতে পারেন।

শিক্ষাদানকারী সংস্থাগুলো উদ্ভাবন ধারণা ক্ষেত্রে (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিংবা শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা) উদ্ভাবনী ধারণার সহায়তা নিয়ে নিম্নের ক্ষেত্রগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। যেমন-

নুতন পণ্য এবং সেবা, যেমন- সিলেবাস, পাঠ্যবই, শিক্ষা রিসোর্সসমূহ।

নুতন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম। যেমন : ই-মনিটরিং, ই-লার্নিং ইত্যাদি।

সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নুতন ব্যবস্থা/পদক্ষেপ যেমন- শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।

শিক্ষা প্রদানের নুতন ধরনের মার্কেটিং কৌশল, গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ক্ষেত্রে অধিকতর সেবা প্রদান, ফি ইত্যাদি সংযুক্ত করা যায়।

শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক শিক্ষা প্রদানে নবতর প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহার নিশ্চিত করে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ণ ঘটানো যেতে পারে।

শিক্ষা উন্নয়নে উদ্ভাবন-সামর্থ্য পরিমাপ একটি একান্ত অপরিহার্য বিষয়। সাধারণভাবে সেবা প্রত্যাশীর কাছে প্রার্থিত সেবাসমূহ সহজলভ্য করার জন্যে উদ্ভাবন ধারনা বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি।

এক্ষেত্রে সময়, খরচ এবং অভ্যাগমন (TCV) একান্ত বিবেচ্য বিষয়। একজন সেবাপ্রত্যাশী তার কাক্সিক্ষত সেবাটি যতটা কম সময়ে, কম খরচে (T-Time, C-Cost, V-Visit) এবং কম সাক্ষাতে বা অভ্যাগমের মাধ্যমে পাবেন; ধরে নেয়া যেতে পারে উদ্ভাবন বিষয়টি সেক্ষেত্রে ততখানিই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তবে ‘উদ্ভাবন’ ধারণাটি সর্বক্ষেত্রেই যে- আলোচ্য TCV এর উপর ভিত্তিকরে পরিচালিত এবং মানদন্ডের ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হবে তা নয়। এমন বহু উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্র আছে- যেখানে সময়, খরচ এবং অভ্যাগমন (TCV) একত্রে কিংবা আংশিকভাবে কার্যকর থেকেও সেবা প্রত্যাশির সন্তোষ্টির নিদর্শন রেখেছে। গুণগত মানসম্পন্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

বলা হয়ে থাকে শিক্ষা কখনই শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম, প্রোগ্রাম কিংবা সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিষয় নয়। এটি একটি পদ্ধতিগত সামগ্রিক উন্নয়ন ধারণা। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর, সামর্থ্য (Strength), বুদ্ধিমত্তা (Talent) এবং গভীর আসক্তি (Passion) কেস্ফুরণ ঘটানোর প্রচেষ্টায় নিয়ত সক্রিয় থাকেন। শিক্ষার্থীকে কোন একটি বিষয়ে সঠিকভাবে শেখাতে তাকে প্রতি নিয়ত উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে অধ্যয়ন, অধীত বিষয়বস্তু, শিখন কৌশল সবকিছুর মধ্যেই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া শিখনকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভাবনী ধারণার কোন বাস্তবমূল্য নেই। যখন ধারনাটি কার্যে পরিণত হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবতায় রূপ লাভ করে; শুধুমাত্র তখনই তা মূল্যমান লাভে সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রক্রিয়াজাত যন্ত্রের মতোই কাজ করে থাকে। কার্যকর সেবা প্রাপ্তি তখনই সহজলভ্য হয়, যখন এটি মানবকল্যাণে ফলপ্রসূ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে বর্তমান ডিজিটাল যুগে শিক্ষা উন্নয়নে উদ্ভাবনী ধারণা এবং উদ্ভাবন বিষয়টি বহুমাত্রিক প্রসারতা লাভে সক্রিয় হয়েছে। শিক্ষাক্রম থেকে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক থেকে অভিভাবক সকল ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম ও চিন্তাধারনায় শিখন-শেখানো পরিচালিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধকরণ এবং আকর্ষনীয় শিখন পরিবেশ তৈরি এবং শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে সক্ষম। শিক্ষণ-শেখানোর উন্নয়নে, শ্রেনিপাঠে, শ্রেনি ব্যবস্থাপনায় কিংবা শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অংশীজনের-বিদ্যালয়ে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কিংবা আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে বহুল প্রশংসিত একটি বিষয়। শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা অর্জন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ণেপ্রতিনিয়ত কাজ করে চলেন। শিক্ষার্থী তার নিজস্ব গ্রহণ-দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা ও সামর্থ্য দিয়ে সেটি নিজের মাঝে গ্রহণ করে থাকে। শিখন পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জীবনে সফলতা আনয়ন করে। নিয়ত চর্চা ও উদ্ভাবন জ্ঞান প্রসারে পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় এটি উভয়েরই মেধা মনন, শিক্ষা-প্রক্রিয়া উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, মানসিক প্রবণতা ও উৎকর্ষতা সাধনে সহায়ক। উদ্ভাবনকারীর সঙ্গে উদ্ভাবন ধারণাটি এখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু শিক্ষার ভিত্তি; তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ তৈরির মূল ভিত্তি হিসাবে এটি তার স্থান নেবে বলেই ধারণা করা হয়। উদ্ভাবনী ধারণাগুলো আবশ্যিকভাবে বিশ^জনীন (Universal), সুসমন্বিত (Integrated) এবং রূপান্তরিত (Transformative) গুণাবলী সমৃদ্ধ হতে হবে। উদ্ভাবন কোন অলীক স্বপ্ন নয়। এটি হলো কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রামাণ্য উদাহরণ। আমাদের দেশের ‘রূপকল্প ২০১১’ এবং ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়ন কিংবা ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ বাস্তবায়নে সৃজনশক্তি এবং উদ্ভাবন বিষয়গুলোই মূল চালিকাশক্তি। এক্ষেত্রে উদ্ভাবকের সঙ্গে প্রবণতা (Attitude), ইতিাচক ধারণা (Positive Thinking) এবং উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের (Innovative Ideas) বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশ তার রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখে। গুণীজনের মতে-Innovation is action and example as well.স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ নিশ্চিত নিয়ামক হিসাবে কাজ করে থাকে। বলা হয়ে থাকে-প্রয়োজন বিষয়টি সকল নবতর উদ্ভাবনের সূতিকাগার। আমাদের প্রাণপ্রিয় এই দেশটির প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভাবক ও উদ্ভাবন বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেবে; উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এটাই কামনা।

লেখক : অহীন্দ্র কুমার মণ্ডল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।