মুজিববর্ষ : সরকারিকরণের শ্রেষ্ঠ সময়

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের দাবিটি অনেক দিনের পুরনো একটি দাবি। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরটি সরকারিকরণ করেন, সেদিন থেকে শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সরকারিকরণের দাবিটি ক্রমশ সামনে চলে আসতে থাকে। আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাবার কারণে দাবিটি আজ জনদাবিতে পরিণত হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে দেশে এর চেয়ে বড় কোনো দাবি নেই। এটি আজ পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক পরিবারের স্বপ্ন ও প্রাণের দাবি হয়ে উঠেছে। কেবল শিক্ষক পরিবার বলি কেন, দেশের সাধারণ মানুষও এখন সেটি চায়।

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সরকারিকরণ করে শিক্ষা সরকারিকরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি আর সামনে এগুতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে প্রায় কুড়ি বছর পশ্চিম পাকিস্তানীদের দোসর ও তাদের প্রেতাত্মারা দেশ পরিচালনা করে।

স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালনে দেশ ও জাতি স্তব্ধ হয়ে যায়। এরা শেখ মুজিবের নাম পর্যন্ত কাউকে মুখে নিতে দেয়নি। পিতা মুজিবের স্বপ্ন ও আদর্শকে গলাটিপে হত্যা করার প্রয়াস চালায়। শিক্ষাব্যবস্থা সরকারিকরণের পথে বাঁধ সাধে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ন্যূনতম আমলে নেয়নি। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতিকে এ সময় এক রকম পরাধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়। সেই দুঃসময়ে সরকারিকরণের দাবিটি পাথরচাপা পড়ে থাকে।

জাতির জনক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ করে শিক্ষা সরকারিকরণ কার্যক্রমের যে শুভ সূচনা করেন, এরা তা সামনে এগিয়ে যেতে দেয়নি। উল্টো শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। একদিকে, শিক্ষায় রাজনীতিকরণ হয়েছে; অন্যদিকে, নোট-গাইডের কবলে পড়ে শিক্ষার মান নিম্নগামী হয়েছে। কোনো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি এবং শিক্ষা ও শিক্ষকের কল্যাণে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষার প্রতিটি জায়গায় নগ্ন দলীয় হস্তক্ষেপ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

অবশেষে গত শতকের শেষ দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ ও জাতির পিতার স্বপ্নে লালিত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বেসরকারি স্কুল-কলেজ তথা শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ সরকারিকরণের দাবিটি পুনর্জীবিত হয়ে উঠে। সেই থেকে মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী দলটি এরপর যতবার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, ততবার দাবিটি জোরালো হয়েছে। এর অন্যতম কারণ, বঙ্গবন্ধুর পর আওয়ামী লীগ যতবার ক্ষমতায় এসেছে, ততবার শেখ মুজিবের রক্তের প্রবাহ নিয়ে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বাবার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো কন্যার হাত ধরে সমাপ্ত হবে-এমন একটি প্রত্যাশা দেশের আপামর লোকজনকে আশান্বিত করেছে।

বেসরকারি শিক্ষক সমাজও অনুরূপ আশা নিয়ে দেশ ও জাতি গঠনে দায়বদ্ধ রয়েছেন। নানা শ্রেণি পেশার মানুষের ন্যায় শিক্ষক সমাজও শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প বিবেচনা করে থাকে বলে ঘুরেফিরে বারবার তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে তিনি যে সাফল্য দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি দেশের জনসাধারণের একান্ত এক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু কী তাই? দেশকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছেন।

জাতিকে উন্নত বিশ্বে পৌঁছে দেবার স্বপ্ন দেখিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ কেবল একটি আইডিয়া নয়, বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি বলে শেখ হাসিনার প্রতি আপামর জনতার একান্ত আস্থা ও বিশ্বাস কাজ করে। বঙ্গবন্ধুর ন্যায় শেখ হাসিনা জনতার বিশ্বাস ও ভালোবাসার শেষ ঠিকানা। সে ঠিকানায় তারা আশ্রয় খুঁজে পায়। মনের কথা খুলে বলতে চায়। জীবনের পাওয়া আর না পাওয়ার হিসাব-নিকাশ মেলাতে চায়।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর ন্যায় এক অতি দূরদর্শী দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক। বাবার মতো নির্ভিক ও অকুতোভয়। জনতার চাওয়া পাওয়াকে বরাবর অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সাথে তাঁর কোনো আপোষ নেই। তাই তাঁর কাছে সবার ন্যায় বেসরকারি শিক্ষকদের প্রত্যাশা সঙ্গত কারণে বেশি। পঁচাত্তর পরবর্তী ও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দেশে জাতির জনক কর্তৃক সূচিত শিক্ষা সরকারিকরণ কর্মসূচি বন্ধ থাকার কারণে প্রাথমিক স্তরে প্রায় তিন হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি স্কুল গড়ে উঠে। মাত্র ৫০০ টাকা বেতনে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি উপলব্ধি করে পিতার পথে হেঁটে একটিমাত্র ঘোষণায় এসব রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করে পিতার গৃহীত শিক্ষা সরকারিকরণ কর্মসূচি পুনরায় চালু করেন। প্রাথমিক শিক্ষায় সেই থেকে এখন সরকারি ও বেসরকারি বলে কিছু নেই।

শুধু তাই নয়। যে সব এলাকায় প্রাইমারি স্কুল নেই, সে সব জায়গায় সরকারি উদ্যোগে প্রাইমারি স্কুল গড়ে তুলছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় আজ আর দৈন্য দশা নেই। প্রতিটি স্কুলে সুরম্য ভবন, সুরক্ষিত দেয়াল। উচ্চ শিক্ষিত মেধাবী শিক্ষকের টিম স্পিরিট। শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে বই পায়। ঘরে বসে উপবৃত্তির টাকা পায়। লেখাপড়া অবৈতনিক। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর আজ প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এর পরবর্তী শিক্ষা স্তরের দৈন্য দশা চোখে পড়ার মতো। ভিত একেবারে দুর্বল। এখানে সরকারি ও বেসরকারি বলে দুটি ধারা বিদ্যমান। এই কারণে এ স্তরে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান নেই।

বেসরকারি পর্যায়ে মেধাবীদের আনাগোনা কম। এই ধারায় শিক্ষকেরা চরম বৈষম্যের শিকার। কমিটির দৌরাত্ম্য সীমাহীন। শিক্ষকরা নানাভাবে নিগৃহীত। সামাজিকভাবে লজ্জিত ও অপমানিত। বিভিন্ন জায়গায় হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। শিক্ষক আজ অনেকের কাছে কেবলি এক ‘মাস্টার বেটা’। মাগুরায় কমিটির সদ্য সাবেক সভাপতির হাতে লাঞ্চিত হয়ে জনৈক শিক্ষক যখন বলেন, ‘জীবনে কোনোদিন আর শিক্ষকতা করবো না’, তখন তা সব বেসরকারি শিক্ষকের মনের কথা হয়ে বেরিয়ে আসে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতায় এসে বেসরকারি শিক্ষা ধারায় কতিপয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার কারণে বেসরকারি শিক্ষক সমাজের মনে স্কুল-কলেজ এক সাথে সরকারিকরণের বিষয়ে নতুন একটি স্বপ্নের উদয় হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু, এনটিআরসিএ’র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় স্কেলের অন্তর্ভুক্তকরণ, বৈশাখী ভাতা ও ইনক্রিমেন্ট প্রদান এবং সর্বোপরি অতি সম্প্রতি অনলাইনে শিক্ষক-কর্মচারীদের PDS (Personal Data Sheet) দাখিল করার নির্দেশটি তাদের স্বপ্নকে সরকারিকরণের দ্বারপ্রান্তে উপণীত করেছে।

ঐতিহাসিক মুজিববর্ষকে সামনে রেখে গত দুই তিন বছর আগে প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে স্কুল ও একটি করে কলেজ সরকারিকরণের যে কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়, তা মুজিববর্ষে সব বেসরকারি স্কুল-কলেজ একসাথে সরকারিকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। সাবেক শিক্ষা সচিব এনআই খানের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু কন্যা, মানবতার জননী খ্যাত শেখ হাসিনা সব স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের সাকুল্য হিসেব জানতে চাইলে বেসরকারি শিক্ষক সমাজের মনের আকাশে সরকারিকরণের স্বপ্নটি ডানা মেলে ঘুরপাক খেতে শুরু করে।

আসছে ১৭ মার্চ জাতির জনকের শততম জন্মবার্ষিকী। এদিন থেকে পুরো একটি বছর ঐতিহাসিক মুজিববর্ষ উদযাপিত হবে। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বছরটি পালিত হবে। আমরা চাই, মুজিববর্ষটি বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। তাই, ঐতিহাসিক মুজিববর্ষের যে কোনো একদিন বেসরকারি স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ করে বছরটিকে চিরস্মরণীয় করা রাখা যেতে পারে। সেটি মুজিববর্ষের প্রথম কিংবা শেষদিন অথবা অন্য যে কোনোদিন করে চাইলে ১৭ মার্চ থেকে কার্যকর করার আদেশ দিয়ে ঐতিহাসিক ক্ষণ গণনার মুহূর্তটিকে চির জাগ্রত ও চিরস্মরণীয় করে রাখা যায়।

ছেলেবেলায় ক্লাস টেনে পড়ার সময় ইংরেজি বইয়ে Three Questions নামে একটি পাঠ পড়েছিলাম। রাজার তিনটি প্রশ্নের একটি এরকম ছিল-What is the most important time for us? কোথাও সঠিক উত্তর না পেয়ে রাজা অবশেষে বনের মধ্যে এক দরবেশের কাছে যান। একটি ঘটনার বাস্তবতায় দরবেশ রাজাকে জানিয়ে দেন-The most important time for us is 'Now'.আমাদের জন্য ‘এখন’ অর্থাৎ বর্তমান সময়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আজ সবিনয়ে নিবেদন করি, মুজিববর্ষই সব স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের উপযুক্ত ও উত্তম সময়। পিতার অসমাপ্ত কাজটি আপনিই শেষ করে দিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর পবিত্র হাত দিয়ে শিক্ষা সরকারিকরণের যে কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, সেটি আপনি আপনার সুদক্ষ হাতে শেষ করুন। আর না পারলে অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি সরকারিকরণ করে দিয়ে যান। এরপর কেউ এদিকে খেয়াল দেবে কি না, কে জানে? এ দেশ নিয়ে কারো তেমন গরজ নেই। শিক্ষা নিয়ে তো একেবারেই নেই।

লেখক : অধ্যক্ষ, চরিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কানাইঘাট, সিলেট এবং দৈনিক শিক্ষার নিজস্ব সংবাদ বিশ্লেষক।