যেভাবে গোপন রাখবেন দরকারি তথ্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই–মেইল বা যেকোনো ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্টের গুরুত্বপূর্ণ পাসওয়ার্ড, ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের তথ্য বা স্পর্শকাতর অন্য যেকোনো তথ্য যাতে অসাবধানতায় অন্যের হাতে না পড়ে, সে জন্য তার নিরাপত্তা খুবই জরুরি। উইন্ডোজের কমান্ড প্রম্পট ব্যবহার করে খুব সহজেই আপনি আপনার দরকারি সব তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনটি লিখেছেন রাকিবুল হাসান।

যা করবেন

শুরুতেই যে তথ্যগুলো লুকাতে চান, সেটি একটি নোটপ্যাড টেক্সট ফাইল বা ওয়ার্ড ডকুমেন্টে লিখে রাখুন। এবার উইন্ডোজের কমান্ড প্রম্পট চালু করতে Win Key + R একসঙ্গে চেপে রান চালু করুন। এখানে cmd লিখে এন্টার চাপুন। কমান্ড প্রম্পটে কীভাবে কাজ করতে হয়, সেটি দেখতে http://bit.ly/2YrxL0W ওয়েব ঠিকানায় গিয়ে দেখুন। এবার নিজে নিজে কাজটি করতে কমান্ড প্রম্পট চালু হলে কমান্ড লাইনে F: (এখানে F: হার্ডডিস্ক ড্রাইভ) লিখে এন্টার চাপুন। চাইলেই এখানে পছন্দমতো যেকোনো ড্রাইভের নাম লিখে সেখানেও ফাইলটি রাখা যাবে। এবার পরের কমান্ডে notepad xyz.txt:hide_me.txt হুবহু লিখে এন্টার করুন। এখানে লক্ষণীয়, notepad লেখার পরের অংশে যে নামে ফাইলটি রাখতে চান, সেটি লিখতে হবে এবং: লেখার পরের অংশে ফাইলের গোপন নাম লিখতে হবে। এখানে গোপন নাম দিয়েই পরবর্তীকালে সেই ফাইলকে খুলতে হবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে ফাইলের নাম দুটি লিখুন।

লেখা শেষে এন্টার বোতাম চাপলেই Cannot find the…Do you want to create a new file? বার্তা দিয়ে জানাবে যে উক্ত নামের ফাইল সে খুঁজে পাচ্ছে না। এই নামে ফাইল খুলতে Yes বোতাম চেপে আগের তৈরি করা ওয়ার্ড ফাইলের তথ্যগুলো এখানে লিখে বা পেস্ট করে CTRL + S চেপে নোটপ্যাডের চলতি ফাইলটি সেভ করে নিন। এবার কমান্ড প্রম্পট উইন্ডো কেটে দিয়ে তৈরি করা ফাইলটি দেখতে চাইলে যে ড্রাইভে ফাইলটি সেভ করেছিলেন, সেখানে যান। এবার তৈরি করা ফাইলে (xyz.txt) দুই ক্লিক করে খুললেই দেখবেন, এখানে কোনো তথ্য দেখাচ্ছে না। ফাইলের তথ্যগুলো পুনরায় দেখতে চাইলে আগের নিয়ম অনুসরণ করে কমান্ড প্রম্পট চালু করে নিন। যে ড্রাইভে (F:) এর আগে ফাইলটি সেভ করেছিলেন, সেটি লিখে এন্টার করুন।

তথ্য গোপনের জন্য এর আগে যে কমান্ডটি লিখেছিলেন, হুবহু সেটি আবার লিখে এন্টার চাপলেই সংরক্ষিত ফাইলে তথ্যগুলো আবার দেখা যাবে। এভাবে পরের কোনো ফাইলের তথ্য গোপন করতে চাইলে আগের নিয়ম অনুসরণ করে শুধু কমান্ড লাইনের গোপন নামটি (hide_me.txt) বদলে দিয়ে পরের ধাপগুলো যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।