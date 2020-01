৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু

৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম আজ সোমবার (২৭ জানুয়ারি) শুরু হয়েছে। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ ও ফি জমা দেয়া যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যার্থ হলে দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ওপর বর্তাব। জরিমানা ছাড়া ৬০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জানিয়ে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড।

জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে OMES/eSIF বাটনে ক্লিক করে ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তথ্য দিতে হবে। Dashboard থেকে eSIF JSC ক্লিক করে Payable fees of JSC 2020 এ Applicant name, mobile no. এবং Number of Student দিয়ে Print Sonali Seba এ ক্লিক করে সোনালী সেবার স্লিপটি প্রিন্ট করতে হবে।

ব্যাংকে ২০ ঘন্টার মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার করলে নির্ধারণকৃত শিক্ষার্থীদের eSIF পূরণ করা যাবে। পেমেন্ট ক্লিয়ারের পুনরায় সোনালী সেবার স্লিপ বের করতে পারবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা।

শিক্ষার্থীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নের পর তাদের তথ্যের পাশে নিজ নিজ স্বাক্ষর করা চূড়ান্ত তালিকা প্রিন্ট আউট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের।

বিজ্ঞপ্তিতে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি দৈনিক শিক্ষাডটকমের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

বিজ্ঞপ্তি দেখতে ক্লিক করুন: