অনিশ্চিত জীবন - দৈনিকশিক্ষা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হুদহুদ পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে ইবনুল আযরক্ব তাকে বলেন, জেনে নিন হে মহাজ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। তবে তাকে ধরার জন্য মাটির ওপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়। জবাবে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘যখন তকদির এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।’

চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল আরাবি বলেন, এরূপ জবাব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের ইলম ছাড়া।

আসিম জাওয়াদ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। এ তরুণের নৈপুণ্যে অর্জন ‘সোর্ড অব অনার।’ অপারেশনাল পাইলট ও এলিমেন্ট লিডার, তিনি বিভিন্ন রকম বিমান চালনায় ছিলেন পারদর্শী । ভারতীয় বিমান বাহিনীতে কোর্সে অংশগ্রহণ করে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘Chief of Air Staff’s Trophy for Best in Flying (Indian Air Force)’ অর্জন এবং তিনি চীন থেকে ফাইটার পাইলটস ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স, ভারত থেকে অপারেশনাল ট্রেনিং ইন এভিয়েশন মেডিসিন ফর ফাইটার পাইলটস কোর্স, বেসিক এয়ার স্টাফ কোর্স ও কোয়ালিফাইড ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

একজন যোগ্য, দক্ষ অভিজ্ঞ পাইলটের মৃত্যু মানে অপূরণীয় ক্ষতি, এখানে সহানুভূতির ভাষা নেই। জীবন কতই না অনিশ্চিত। জীবনের জয়যাত্রায় মৃত্যুর বিভীষিকা এড়িয়ে চলার উপায় থাকে না। জীবন খেয়ায় আাসলে যে মৃত্যুর আবাহণ হয় তা বোঝা যায় না। মানুষের জন্ম যেমন জীবনের অংশ, মৃত্যুও তেমন জীবনের বাইরের বিষয় নয়।

মৃত্যু একটি চিরন্তন বাস্তবতা ও জীবনের বিপরীত ধারণা। কেননা, অমরত্বের সাধ-সাধনা অসম্ভব জেনেও বলবো: মৃত্যুর সুযোগ না থাকলে— বেঁচে থাকাই ক্লান্তিকর বোধ হবে। তাই তো জীবন চলার বাঁকে মোড়ে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায় সম্মৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও জরাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায় ও যাচ্ছে। এভাবেই মানুষের জীবন খেয়ায় চলে মৃত্যুর আবাহণ। উৎপন্ন পণ্যের গায়ে যেমন মেয়াদ লেখা থাকে তেমনি আমাদের ভাগ্যলিপির অদৃশ্য লিখনে মরণের স্থান ও ক্ষণ লেখা থাকে অথচ তা জানার উপায় নেই। তাই ভালো কিছু করবার চেতনায় জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় এবং জীবনের তাত্পর্য এখানেই। মহান আল্লাহ্ আসিম জাওয়াদ-কে শহীদের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন।।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান ইসলামিক স্টাডিজ, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)