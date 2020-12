ইউআইটিএস’র ব্যবসা অনুষদভূক্ত ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)’র ব্যবসা অনুষদভূক্ত ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ““Contribution of Small and Medium Enterprise (SMEs) on the Economic Development of Bangladesh” ঊপড় ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার, ২৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া এগারোটার দিকে অনলাইন মাধ্যমে এটি অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান।

তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষিত তরুণ সমাজকে তাদের মেধা-যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের ব্যপারে অনুপ্রাণিত করেন এবং এ বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রখাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জেনিফার আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট ও ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ইউআইটিএস-এর ব্যবসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংগ্রহণ করেন। বিভাগীয় ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠানটি সরাসটি সম্প্রচার করা হয়।