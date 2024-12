ইউআইটিএস উপাচার্যের সেমিনারে অংশগ্রহণ - দৈনিকশিক্ষা

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান ভূঁইয়া ‘ÒPhysics Education in the Secondary and Higher Secondary LevelsÓ’ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মো. শৌকত আকবরের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. এম আমিনুল ইসলাম।

ইউআইটিএস উপাচার্য অধ্যাপক সেমিনার আয়োজন কমিটির সদস্য এবং প্যানেল ডিসকাশন সেশনের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সেমিনারে উপস্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের ওপর ৫টি প্রবন্ধের আলোকে উল্লিখিত পাঠ্যক্রমসমূহ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে তৈরি করার আবশ্যকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাস্তবধর্মী শিক্ষাই শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে অবদান রাখবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন।

সেমিনারে প্যানেল ডিসকাশন সেশনে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএফএম ইউসুফ হায়দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকিব ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ সামস্ বিন তারিক।