উচ্চ মাধ্যমিকে ‘ধর্ম শিক্ষা’ অন্তর্ভুক্তি: একটি প্রস্তাবনা

২০২২ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিকে ধর্ম শিক্ষা পরীক্ষা নেয়া হবে না' মর্মে দৈনিক শিক্ষায় প্রকাশিত একটি খবর পড়লাম। এ জন্য আমি বিবেকের তাড়না থেকে একটু লেখা সামাজিক দায়িত্ববোধ মনে করছি।

* ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত 'গ্যালোপ জরিপ'-এ ‘ধর্ম কি তোমার প্রতিদিনের জীবনে গুরুত্ব বহন করে?’ এতে বাংলাদেশী ৯৯%+ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' জবাব দেন। তাই মাধ্যমিকে বোর্ড পরীক্ষা বহাল রাখা হোক।

* Duke of Wellington. বলেন, If you teach your children the three R's (reading, wrighting & arithmatic) and leave the great "R" (Religion), you will produce a fourth R (Rascal Dom) & get a nation of cunning devils’. ----- Duke of Wellington.

তাহলে বোঝা গেল একটি সুশিক্ষিত, উন্নত ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ জাতিগঠনে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই।

* এদেশের অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাযন। আবার কেউ কেউ বিদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। সেজন্য ওই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য 'বিশ্ব ধর্ম'/ 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব' সিলেবাসভুক্ত হতে পারে। বিদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারণা না থাকায় অনেক বাঙালি চাকরিচ্যুত/দণ্ডিত/শিরোচ্ছেদ/লাঞ্ছিত হয়েছেন, যা দেশের মান ক্ষুণ্ন করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে 'ধর্ম শিক্ষা' অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি।

* প্রস্তাব-১: স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। ২ পত্র= ১০০+১০০=সর্বমোট =২০০

* প্রস্তাব-২ : (ক) প্রথম পত্রঃ স্ব স্ব ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম ১০০ ও (খ) দ্বিতীয় পত্রঃ ইসলাম-২৫, বৌদ্ধ-২৫, খ্রিস্টান-২৫, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-২৫, মোট ১০০, সর্বমোট =২০০

* প্রস্তাব-৩ : (ক) প্রথম পত্রঃ স্ব স্ব ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম ১০০ ও

(খ) দ্বিতীয় পত্রঃ বিশ্বধর্ম ১০০, সর্বমোট =২০০

* প্রস্তাব-৪ : (ক) প্রথম পত্রঃ স্ব স্ব ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম ১০০ ও

(খ) দ্বিতীয় পত্রঃ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ১০০, সর্বমোট =২০০

* প্রস্তাব-৫ : (ক) প্রথম পত্রঃ স্ব স্ব ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম ১০০ ও

(খ) দ্বিতীয় পত্রঃ ভাষা শিক্ষা (ইংরেজি/হিন্দি/জাপানি /তুর্কি/চীনা/মালয়)/.... ১০০, সর্বমোট =২০০

* প্রস্তাব-৬ : 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' শুধু একটি পত্র। এর ২য় পত্র হিসেবে স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা রাখা যেতে পারে। তাহলে অন্যান্য ২ পত্র বিশিষ্ট বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকবে। বিষয়টির নামকরণ হতে পারে 'প্রযুক্তি ও ধর্ম'। (ক) প্রথম পত্রঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-১০০

(খ) দ্বিতীয় পত্রঃ স্ব স্ব ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম ১০০/ স্ব স্ব ধর্ম ছাড়া বাকি ৪টি যেমন ইসলাম-২৫, বৌদ্ধ-২৫, খ্রিস্টান-২৫, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-২৫, মোট ১০০, সর্বমোট =২০০

লেখক : ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম, লেকচারার, আইসিটি, দুবাগ স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।