উপাচার্যরা কেন দুর্নীতি ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছেন?

গত কয়েক বছরের পত্রিকার সংবাদ সাক্ষ্য দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার ক্রমাগত নিম্নযাত্রার কথা। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স (জিকেআই) ২০২০-এর সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে সবার পেছনে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের চার বছর পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভিয়েতনাম এই তালিকার ৬৬তম অবস্থানে রয়েছে। আর বাংলাদেশ ১৩৮টি দেশের মধ্যে ১১২তম অবস্থানে। সূচক তৈরিতে সাতটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো—প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সাধারণ সহায়ক পরিবেশ। বুধবার (২৩ ডিসেম্বর) কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়তে এ তথ্য জানা যায়।

উপসম্পাদকীয়তে আরও জানা যায়, ১০০ নম্বরের সূচকে বাংলাদেশ প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সেক্টরে ৪৩.৯ স্কোর পেয়েছে। প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বাংলাদেশের স্কোর ৪৯। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা সেক্টরে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নাজুক, এই সেক্টরে বাংলাদেশের স্কোর ২৪.১। গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন খাতে বাংলাদেশের স্কোর আরো ভয়াবহ, মাত্র ১৬.৪। আইসিটি সেক্টরে স্কোর ৪৩.১, অর্থনীতি সেক্টরে ৩১.৫ এবং সাধারণ সহায়ক পরিবেশে ৪৬.৪। উচ্চশিক্ষার মান যখন আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নগামী, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কিছু শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নারী কেলেঙ্কারিসহ নানা অপরাধ-অপকর্মের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। পত্রপত্রিকা ও সামাজিক মাধ্যমে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো—এক. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অনিয়ম প্রমাণিত হওয়া এবং এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ জারি। দুই. জাতীয় পতাকা বিকৃত করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) কয়েকজন শিক্ষকের বিজয় উদযাপন।

ডিজাইন পরিবর্তন করে সবুজের মধ্যে লালবৃত্তের পরিবর্তে আয়তাকার লাল আকৃতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় পতাকা। এ ছাড়া পতাকাটি নিম্নমুখী করে পায়ের নিচে ফেলা হয়েছে। বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকার অবমাননা করায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শিক্ষকসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তিন. বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভার ব্যানারে শহীদ মিনারের ছবি ছেপেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)। কর্তৃপক্ষ শহীদ দিবস ও বিজয় দিবসের পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চার. বিজয় দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিয়ে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) শিক্ষকদের দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাওয়াধাওয়ি হয়েছে। পরে এক গ্রুপ পুষ্পস্তবক ছিঁড়ে তা পদদলিত করেছে। পাঁচ. বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মকর্তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসেও স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

একজন মানুষের জীবনে যে কয়টি প্রিয় বিষয় থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়। যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম সরগরম, তার একটিতে আমি পড়াশোনা করেছি, আরেকটিতে আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত আছি। আরো কষ্টের হলো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আইন বিভাগে আমি অধ্যয়ন করেছি, সেই বিভাগের দুজন শিক্ষক অন্যায়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইউজিসির তদন্ত কমিটি আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগেও নিয়মের ব্যত্যয় পেয়েছে। আইন অনুষদে প্রথম হওয়া, প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পাওয়া, এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সব পর্যায়ে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকা কয়েকজন আবেদনকারীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, ছটফট করি আর ভাবি, কিভাবে ‘লয়’ হয়ে গেল আমাদের ‘বিশ্ববিদ্যার আলয়?’ ভাবতেও লজ্জা হয়, একজন উপাচার্য শুধু তাঁর মেয়ে আর জামাতাকে নিয়োগ দিতে নীতিমালা শিথিল করেছেন এবং অনিয়ম করে তাঁদের নিয়োগও দিয়েছেন। এ বিষয়ে একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘লাজলজ্জা বলে যে একটি বিষয় আছে, সম্ভবত উপাচার্য পদে আসীন হলে তা ভুলে যেতে হয়।’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর ১২(২) অনুচ্ছেদে উপাচার্যের দায়িত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘It shall be the duty of the Vice Chancellor to see that this Act, the Statutes and the University Ordinances are faithfully observed.’ মেয়ে ও জামাতার চাকরির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহান সংসদ প্রণীত রাষ্ট্রের আইন বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেননি। এটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ ‘Mala fide’ তথা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে আইনটি পরিবর্তন করা হয়েছে। নিয়োগ নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল সনাতন পদ্ধতিতে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত চারটি স্তরেই প্রথম শ্রেণি আর গ্রেড পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০।

এ ছাড়া স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেধাক্রমে প্রথম থেকে সপ্তমের মধ্যে থাকতে হবে। ২০১৭ সালে এই নীতিমালা শিথিল করে পরিবর্তিত নীতিমালায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ ৩.২৫-এ নামিয়ে আনা হয় এবং মেধাক্রমের শর্ত তুলেই দেওয়া হয়। যোগ্যতা কমানোর একটিই উদ্দেশ্য, ২০১৭ সালের আগে যাঁদের আবেদন করার যোগ্যতা ছিল না, তাঁদের নিয়োগের পথ উন্মুক্ত করা। আগের নীতিমালা অনুযায়ী উপাচার্যের মেয়ে ও জামাতার আবেদন করারই যোগ্যতা ছিল না। উপাচার্য আপনি একবারও ভাবলেন না এ ঘটনায় আপনার মেয়ে ও জামাতা নিয়োগ পেয়েছেন; কিন্তু আইন ও নৈতিকতা নির্বাসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিজের সন্তান ও আত্মীয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে অধ্যাপক আবদুস সোবহান ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যমান নিয়োগবিধি শিথিল করেছেন। অধ্যাপক সোবহান অনিয়ম করে মেয়ে ও জামাতাকে নিয়োগ দেওয়া ছাড়া আরো কয়েকটি অপরাধ করেছেন। উপাচার্যের বাসভবনে বাস করেও তিনি অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটি দোতলা বাড়ি দখলে রেখে পাঁচ লাখ ৬১ হাজার টাকার আর্থিক ক্ষতি করেছেন। এই টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে বলা হয়েছে। ইউজিসির তদন্তদল অভিযোগের শুনানি করতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে অধ্যাপক সোবহান তাদের সহযোগিতা করেননি। বরং ইউজিসির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, ইউজিসি এই কাজ করতে পারে না।

এটিও আইনের প্রতি অধ্যাপক সোবহানের অশ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। জনগণের ট্যাক্সের সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই মঞ্জুরি কমিশনের ওপর অর্পিত। উপাচার্যরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি করে সে অর্থ তছরুপ করলে তা দেখার দায়িত্ব যে মঞ্জুরি কমিশনের, তা বোঝার জন্য আইনবিশারদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইউজিসির তদন্ত কমিটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে অসহযোগিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আবদুল বারী, যা অসদাচরণের শামিল। এ বিষয়েও কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন অধ্যাপক সোবহান। অধ্যাপক সোবহান ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন, যা অমার্জনীয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপাচার্যের মেয়ে ও জামাতার নিয়োগ বাতিল করার জন্য নোটিশ দিয়েছে। বর্তমান উপাচার্যের সময়ে শিথিল করা ২০১৭ সালের নিয়োগ নীতিমালাও বাতিল করতে বলেছে। রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতির নির্দেশের পাশাপাশি সহ-উপাচার্য ও চার শিক্ষককে কৈফিয়ত তলব করেছে। এমন অপরাধমূলক কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের অবশ্যই বিচার হতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পর্ষদ, আচার্য তথা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। আচার্যের লিখিত আদেশ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বতঃপ্রণোদিত কোনো পদক্ষেপ আইনগত জটিলতার সৃষ্টি করবে। এর ফলে অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও নীতি-নৈতিকতার প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মানুষ গড়ার কারখানা হিসেবে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা কেন এমন দুর্নীতি ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। বলতে গেলে উপাচার্যের একক ইচ্ছায়ই বিশ্ববিদ্যালয় চলে। অতীতে রোমান সাম্রাজ্যের পরিবারপ্রধান বা প্যাটার ফ্যামিলিয়াস এত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যে রোমান পরিবারকে বলা হতো ‘সাম্রাজ্যের ভেতরে সাম্রাজ্য’। প্যাটার ফ্যামিলিয়াস কোনো সদস্যকে ইচ্ছাখুশি মতো বহিষ্কার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। কোনো সদস্য বিয়ে করবে কি না, তা প্যাটার ফ্যামিলিয়াস নির্ধারণ করতেন। বিয়ের পর বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় থাকবে, না বিয়েবিচ্ছেদ হবে, তা নির্ধারণ করার একক ক্ষমতা ছিল প্যাটার ফ্যামিলিয়াসের। পরিবারের কোনো সদস্য যে সম্পত্তি অর্জন করতেন, তা ওই সদস্যের নয়, প্যাটার ফ্যামিলিয়াসের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এমনকি কোনো সদস্যকে হত্যা করার ক্ষমতা ছিল প্যাটার ফ্যামিলিয়াসের।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা প্যাটার ফ্যামিলিয়াসের চেয়ে কম ক্ষমতাবান নন। তদুপরি কোনো কোনো উপাচার্য সব কিছু নিজের ইচ্ছাখুশি মতো চালাতে সিন্ডিকেট (মনোনীত সদস্য), নিয়োগ কমিটি, প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, রেজিস্ট্রার ইত্যাদি পর্ষদ ও পদে এমনভাবে বাছাই করেন যে উপাচার্যের মতের বিরুদ্ধে কথা বলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিভিন্ন নির্বাচনে উপাচার্যের পক্ষের প্রার্থী বাছাইয়ে চলে নানা সমীকরণ। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতিও তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে উপাচার্যের ইচ্ছার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। সিনেটের মনোনীত সদস্যদের অনেকেই উপাচার্যের তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ পান। আর নির্বাচিত সিনেটরদের কেউ কেউ নানা কারণে বশংবদ হয়ে যান। তেল আর তোষামোদির সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। ফলে জবাবদিহিহীন এক ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন, সুশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতেও সাহস করে না। এভাবেই সর্বনাশ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। অথচ ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শিক্ষকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধু আশা করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গড্ডলিকাপ্রবাহে গা না ভাসিয়ে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্যি উচ্চারণ করবেন সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা বিকৃতি আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় দিবসের ব্যানারে শহীদ মিনারের ছবি ছাপার মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। আর তা হলো বিজয় দিবস, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দায়বদ্ধতা শুধুই আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত হয়ে পড়েছে। করতে হয়, তাই করা। আর এ মনোযোগহীন আবেগ-অনুভূতির অভাবের কারণেই পতাকা ও ব্যানারে এত বড় বিচ্যুতি। আরেকটি বিষয় হলো, ব্যানার-পতাকার মিছিলে প্রথম সারিতে যাওয়ার ধাক্কাধাক্কি প্রতিযোগিতা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পদ-পদবি বাগানোর ভয়ংকর ব্যক্তিস্বার্থ। নিজেকে প্রদর্শন করে, ফেসবুকে ছবি আপলোড করে দেশপ্রেমিক, বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সাজার একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমি বহুবার দেখেছি। আর নব্য বঙ্গবন্ধুপ্রেমিকরা তো সবার আগে থাকতে চায়। এলাকায় বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বাবা-ভাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় পদ পেতে নব্য বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সাজতে সবার আগে মিছিলে থাকা চাই। ব্যানারে, পতাকায় কী বিচ্যুতি ঘটেছে, তা দেখার সময় নেই। পতাকা পায়ের তলায় পিষ্ট হোক হুঁশ নেই, নিজের চেহারাটা দেখানো চাই।

আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে যাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন, তাঁদের বলছি, জাতীয় দিবস উদযাপন করার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে বেশ ঢাউস সাইজের কমিটি থাকে। কমিটির একজনও কি পতাকা বা ব্যানার তৈরির আগে-পরে দেখেননি? যদি না দেখে থাকেন কিংবা দেখার পরও এমন পতাকা, ব্যানার নিয়ে সমাবেশ করেন, তাহলে কি ৩০ লাখ শহীদ আর কয়েক লাখ কন্যা-জায়া-জননীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের প্রতি তাঁদের মনোযোগহীনতা ও অবিমৃশ্যকারিতা প্রমাণিত হয় না? বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।’ জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতীক নিয়ে ১৯৭২ সালে প্রণীত আইন রয়েছে। এই আইনের বিধান অমান্য করলে বা ভঙ্গ করলে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়। কোথায়, কিভাবে পতাকা ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়েও বিস্তারিত নির্দেশনাসংবলিত বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ নামে একটি আলাদা বিধিমালা রয়েছে। শিক্ষকরা পতাকা বিকৃত করে এবং পতাকার বেআইনি ব্যবহার করে সংবিধান, পতাকা বিষয়ক আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘন করেছেন। অন্যদিকে বিজয় দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিয়ে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসে স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে হাতাহাতি আর স্মৃতিসৌধে ছাত্রসংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপের হাতাহাতির মধ্যে পার্থক্য কী? বরং দুই ক্ষেত্রেই আছে আধিপত্য বিস্তার এবং ঘৃণ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ।

কিছু শিক্ষকের অপকর্মের কারণে কী ভয়ংকর অবমাননাকর ভাষায় আক্রমণ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে। আর কত নিচে নামবেন নিজেরা? সেই সঙ্গে শিক্ষাকে টেনে নামাবেন ও নিরীহ শিক্ষকদের হেয় করবেন?

লেখক : মো. জাকির হোসেন, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।