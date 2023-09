একাডেমিক কারণেই ‘জন গণ মন’ জাতীয় সংগীত

একাডেমিক কারণেই একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জন গণ মন’ গানটিকে ‘জাতীয় সংগীত’ আখ্যায়িত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়টির ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের বিএ (অনার্স) প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের আবশ্যিক ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষায় ওই প্রশ্ন করা হয়। ওই গানে ‘আমাদের জাতীয় ঐক্যকে লালন করার ও এতে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে’ বলেও উল্লেখ করা হয় সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে। তারপর প্রশ্ন করা হয়, এ গানের মাধ্যতে রবীন্দ্রনাথ কী বার্তা দিতে চেয়েছেন?

এমন প্রশ্ন নিয়ে গত রোববার দৈনিক আমাদের বার্তা ও দৈনিক শিক্ষাডটকমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়। তারই প্রেক্ষিতে দৈনিক আমাদের বার্তাকে ওই ‘বিতর্কিত প্রশ্নে’র ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও বাউবির স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিস্ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস্-এর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক। ব্যাখ্যায় বলা হয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষ প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষা-২০২২ (জুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২-এর ইংরেজি (আবশ্যিক) কোর্সটির অনুচ্ছেদ www.studiestoday.com থেকে নেয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি এবং পড়া ও বুঝার দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষাপটে রচিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতের তাৎপর্য ওই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। পরীক্ষার হলে প্রশ্নটি পরিদর্শকদের নজরে আসে এবং চার নম্বর প্রশ্নটিতে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকায় তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন রকম অসন্তোষ দেখা যায়নি এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও ব্যাখ্যায় দাবি করা হয়।

ওই প্রশ্নটি প্রণয়ন করেছেন বাউবির স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিস্ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস্-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন। দৈনিক আমাদের বার্তাকে তিনি বলেন, একাডেমিক কারণেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে। মোট দুইজন ওই বিষয়ের প্রশ্ন করেছিলেন। পরে একটি উচ্চ পর্যায়ের মডারেশন কমিটি যাচাই বাছাই করে ওই প্রশ্নটি সিলেকশন দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০০ নম্বরের ওই পরীক্ষার সময় ছিলো চার ঘণ্টা। তাতে প্রতি গ্রুপ থেকে চারটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়। প্রথম গ্রুপের প্রথম প্রশ্নে একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে নিচে পাঁচটি প্রশ্ন দেয়া হয়। অনুচ্ছেদটির দ্বিতীয় প্যারায় লেখা হয়েছে, …. ‘Millions of voices have sung the National Anthem `Jana Gana Mana,’ calling upon us to nourish the unity of our country and be devoted to it. অনুচ্ছেদটির শেষে দেয়া পাঁচটি প্রশ্নের চতুর্থটিতে রবীন্দ্রনাথ এই গানের মাধ্যমে ‘আমাদের কী বার্তা দিয়েছেন’ তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

শিক্ষার সব খবর সবার আগে জানতে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করুন। বেল বাটন ক্লিক করার ফলে আপনার স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারে সয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।

দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল SUBSCRIBE করতে ক্লিক করুন।