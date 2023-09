এমআরএ-আইএফসি ইনসেপশন সেমিনার

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এর যৌথ উদ্যোগে রোববার ‘Microfinace Sector Diagonostic-Digital Transformation and offering of Digital Financial Services and Micro Housing by MFIs’ শীর্ষক একটি স্টাডি পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকার একটি হোটেলে ইনসেপশন সেমিনার আয়োজন করেছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমআরএ এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ। এ ছাড়া, অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন আইএফসি’র বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল এর কান্ট্রি ম্যানেজার মিস্টার মার্টিন হল্টম্যান। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, সংস্থা, নেটওয়ার্কিং এজেন্সি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই গেস্ট অব অনার মিস্টার মার্টিন হল্টম্যান বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ এ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রসার এবং টেকসহিতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের গুরুত্ব এবং প্রতিকূলতা সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রধান অতিথি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ তার বক্তব্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এমআরএ এবং আইএফসি’র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণাটি অত্যন্ত সমোয়াপযোগী বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি’র এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আধুনিকায়নে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ লক্ষ্যে অথরিটি জাতীয় পরিচয়পত্র সম্বলিত এমএফ-সিআইবি গঠন এবং ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোফিন্যান্স সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানান।