এসইউবির ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে ‘উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০২৩’ - দৈনিকশিক্ষা

বেসরকারি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে আগামী ২৭ অক্টোবর (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০২৩’। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয়ে এই আয়োজন চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

‘From Poetry to Passion: English for Innovation in an Entreprenaissance Era’—শিরোনামে অনুষ্ঠিতব্য এই আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের সংগঠন টেসল সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা নিয়ে নানাবিধ আলোচনার সুযোগ থাকবে এ আয়োজনে। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রচলিত ঘরানার চাকরির পাশাপাশি সৃজনশীল চিন্তাভাবনার চর্চা ও ক্যারিয়ার ভাবনায় তার প্রয়োগকে উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবে এ আয়োজন।

এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন এসইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান। সম্মেলনের মূল বক্তা হিসেবে থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম।

উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত নানাবিধ কর্মশালা পরিচালনায় থাকবেন ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি রাজিব আহমেদ, বেটারস্টোরিজ লিমিটেডের চিফ স্টোরিটেলার মিনহাজ আনওয়ার ও নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতায় কাজ করা ‘ঋতুর’ প্রতিষ্ঠাতা শারমিন কবীর।

এছাড়াও সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে বক্তব্য প্রদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন মাদলের স্বত্বাধিকারী মাসুমা খাতুন শাম্মী, হ্যান্ডিমামার স্বত্বাধিকারী শাহ পরান, খেলবেই বাংলাদেশের স্বত্বাধিকারী কাজী সাবির, ই-কমার্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (ইডিসি) সভাপতি ও কাকলীস অ্যাটায়ারের স্বত্বাধিকারী কাকলী তালুকদার, ইডিসির সহসভাপতি ও আরিয়াস কালেকশনের স্বত্বাধিকারী নিগার ফাতেমা, আবায়া স্টোরির স্বত্বাধিকারী সিরাজুম মুনিরা, সহজসাধ্যর স্বত্বাধিকারী সৈয়দা ক্যামেলিয়া রহমান, আওয়ার শেরপুরের প্রতিষ্ঠাতা মো. দেলোয়ার হোসেন এবং আলিয়াস কালেকশনের স্বত্বাধিকারী জেনিস ফারজানা তানিয়া।

এছাড়া সম্মেলনের পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের স্টল, যেখানে উদ্যোক্তারা তাদের আইডিয়া ও পণ্য প্রদর্শনীর সুযোগ পাবেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

এ সম্মেলনে শিক্ষার্থী, নতুন উদ্যোক্তা ও দেশের স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিংয়ের দারুণ সুযোগ তৈরি হবে। দিনব্যাপী এ আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য থাকবে অন-স্পট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ।