এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে পরামর্শ - দৈনিকশিক্ষা

ইংরেজি ২য় পত্র নিয়ে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নেই কীভাবে কোন অংশের উত্তর লিখবেন তাই আজকে ইংরেজি ২য় পত্রের আলোকে ১০০ মার্কস-এর পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং এ+ পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এগুলো হলো-

অধিকাংশ শিক্ষার্থী সারা বছর Grammar অংশ বেশি চর্চা করে থাকেন। যার ফলে অনেক সময় Composition Part উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই গ্রামারের পাশাপাশি বর্ণনামূলক অংশটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত পড়তে হবে। বিষয়বস্তুর ওপর পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে এবং প্রচুর লেখার অভ্যাস করতে হবে।

ইংরেজি ২য় পত্রের ১০০ নম্বরের মধ্যে Grammar অংশে ৬০ এবং Writing Part-এ ৪০ নম্বর।

Grammar Part: Question No 1. Gap filling activities with clues: এ অংশে with clues থাকবে। বক্সে দেয়া প্রদত্ত parts of speech সঠিক ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রামারের পরিবর্তন করা যাবে। এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসহ একটি অনুচ্ছেদ থাকবে। শুধু a, b, c, d…লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন।

Ques. No 2: Gap filling activities without clues: (Article and Parts of Speech) ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসহ একটি অনুচ্ছেদ থাকবে। Answer অনেক রকম হতে পারে। Context এর সঙ্গে মিল রেখে meaningful একটি word বসালেই হবে। শুধু a, b, c, d… লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন।

Ques. No 3: Substitution Table: এ অংশে তিনটি column বিশিষ্ট একটি Table দেয়া থাকবে। প্রথম column–এ ৫টি Subject অংশ থাকে, দ্বিতীয় column-এ Verb থাকে এবং তৃতীয় column-এ Sentence–এর বাকি অংশ দেয়া থাকে। প্রথমে ভালো করে পড়ে নিবেন এবং বাংলা অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন। তারপর ১ম column থেকে সঠিক subject বাছাই করে ২য় column থেকে verb এবং ৩য় column থেকে পরের অংশ নিয়ে a, b, c, d… এভাবে সিরিয়ালি লিখে Table সম্পূর্ণ করতে হবে। Text এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ভালো।

Ques No-4: Right form of verbs: বিশেষ করে এ অংশটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটু কঠিন মনে হয়। এ অংশে box এ ১০টি verb, মাঝে মাঝে ১/২টি কম থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ১টি verb ২ বার ব্যবহার হবে। শূন্যস্থানসহ একটি অনুচ্ছেদ থাকবে। Right form of verbs-এর জন্য খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ হলো active and passive mood, Subject-verb-agreement, person, number এবং tense–এর ব্যবহার। অনেক সময় verb-এর negative form ব্যবহার করা লাগতে পারে। শুধু a, b, c, d….লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন। Right form of verbs: বিশেষ করে এ অংশটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটু কঠিন মনে হয়। এ অংশে box এ ১০টি verb, মাঝে মাঝে ১/২টি কম থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ১টি verb ২ বার ব্যবহার হবে। শূন্যস্থানসহ একটি অনুচ্ছেদ থাকবে। Right form of verbs-এর জন্য খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ হলো active and passive mood, Subject-verb-agreement, person, number এবং tense–এর ব্যবহার। অনেক সময় verb-এর negative form ব্যবহার করা লাগতে পারে। শুধু a, b, c, d….লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন।

Ques. No 5: Speech/Narration Change: এ পার্টটি ও অনেকের কাছে খুব কঠিন মনে হয়, তবে বেশি অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব। এ প্রশ্নে একটি text দেয়া থাকবে। প্রশ্নপত্রে textটি Direct speech (প্রত্যক্ষ উক্তি) এ উল্লেখ থাকে এবং তাকে Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি) এ পরিবর্তন করতে হবে। Person, reporting verb ও tense পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকবেন।

Ques. No 6: এখানে দুচিন্তার কোনো কারণ নেই, প্রশ্ন সহজ হয়, এখানে simple, complex and compound- এই টপিকটি একটু কঠিন মনে হয়, কিন্তু যারা বেশি চর্চা করবেন তাদের জন্য সহজ। যারা দুর্বল তাই তারা সহজ আইটেম গুলোর ওপর জোর দিবেন (affirmative, negative, interrogative, exclamatory, imperative, degree)। Changing sentences: এ অংশে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ থাকবে। বাক্যগুলোর পাশে ব্রাকেটের ভেতরে দেয়া নির্দেশনা অনুসারে বাক্যগুলোকে রূপান্তর করতে হবে।

Ques. No 7: Completing Sentences: প্রশ্নপত্রের এ অংশে ৫টি incomplete sentence দেয়া থাকবে। এ বছর প্রশ্নে কিছু direction থাকবে যেমন: এই কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে (conditional clause/gerund/infinitive/participles/phrase) এবং এদের দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এ প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই context ও grammar অনুসরণ করে পূর্ণ Sentence–এ লিখবেন। প্রশ্ন তুলে তারপর উত্তর লিখতে হবে। যে অংশটি পূরণ করবেন, সে অংশটির নিচে দাগ দেবেন।

Ques. No 8: Use of suffix and prefix: এ অংশে একটি অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে। অনুচ্ছেদের ভেতরে ১০টি শব্দকে ব্রাকেটের মধ্যে দেয়া থাকবে। মূল শব্দের সঙ্গে context অনুসারে উপযুক্ত prefix বা suffix অথবা prefix ও suffix উভয়ই যোগ করে উত্তর লিখবেন। শুধু a, b, c, d… লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন।

Ques No 9: Making tag questions: এ অংশে প্রশ্ন তুলে তারপর উত্তর লিখতে হবে। sentence এর শেষে Comma ব্যবহার করবেন। উত্তর অংশটির নিচে দাগ দিবেন, এবং Sentence–এর শেষে চিহ্ন ব্যবহার করতে ভুল করবেন না। উত্তরের শুরুতে Auxilary/be verb বসবে তা অবশ্যই small letter-এ হবে। মনে রাখবেন সম্পূর্ণ প্রশ্ন তুলে লিখতে হবে।

Ques. No. 10: (Connectors): এ প্রশ্নে পাঁচটি শূন্যস্থান সংবলিত একটি অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে। প্রদত্ত অনুচ্ছেদ- এর অর্থ অনুসারে উপযুক্ত connectors/Linking words ব্যবহার করে উত্তর লিখতে হবে। উত্তরপত্রে অনুচ্ছেদ লিখতে হবে না। শুধু a, b, c, d….লিখে সঠিক উত্তরটি লিখবেন।

Ques. No.11: Use of capitals and punctuation marks: প্রশ্নপত্রের এ অংশে একটি অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে, যেখানে কোনো punctuation marks (বিরাম চিহ্ন) দেয়া থাকবে না। উপযুক্ত punctuation marks এবং capital letter ব্যবহার করে অনুচ্ছেদটি লিখবেন।

Writing Part

Ques. No 12: এ অংশে অবশ্যই প্রশ্ন পড়ে নিবেন এবং প্রশ্নে দেয়া প্রদত্ত নাম ব্যবহার করতে হবে। সে অনুসারে একটি cover letterসহ CV লিখতে হবে। উত্তরপত্রের বামপাশের পৃষ্ঠায় cover letter এবং ডান পাশের পৃষ্ঠায় CV লিখবেন।

Ques. No 13: Writing Formal Letter: Complaint letterটি কম অনুশীলন করা হয়, এটা কম আসে, কিন্তু এখন আসার সম্ভাবনা বেশি, সাম্প্রতিক ঘটনা, প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, কোনো সমস্যার ওপর ভিত্তি করে আসতে পারে। তাই এই অংশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। Academic Formal letter থাকার সম্ভাবনা বেশি।

Ques. No 14. Paragraph Writing: এ অংশে প্রশ্নপত্রের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে একটি paragraph লিখবেন। অনেকেই বলে কত page লিখতে হবে। এখানে page বিষয় নয়, প্রশ্নে কতো শব্দের মধ্যে লিখতে বলা হয় তা অনুসরণ করতে হবে। হাতের লেখা অবশ্যই সুন্দর হতে হবে, ওভার রাইটিং/কাটাকাটি করা যাবে না। সুন্দর একটি Paragraph লেখার সময় অবশ্যই প্রথম Sentence–এর মধ্যে Paragraphটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিবেন এবং পরবর্তী Sentence গুলো দ্বারা প্রথম Sentence-এ প্রদত্ত বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করবেন।

Ques. No 15: Composition Writing: এ প্রশ্নে নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে একটি composition লিখতে হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পরিচিত কোনো বিষয়বস্তু, স্থান, সাম্প্রতিক বিষয় বা ঘটনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার যেকোনো একটি সম্পর্কে একটি composition লিখতে হবে।

Note: আর আপনাদের/বোর্ড বইয়ের শেষে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া আছে, এবং রাইটিং পার্ট কীভাবে লিখবেন তার বিস্তারিত দেয়া আছে। সেখান থেকে দেখে নিবেন, কোনো পার্ট কতোটুকু লিখতে হবে।

Probable suggestions

Paragraphs: 1. Our National Flag 2. Traffic Jam 3. A Street Accident 4. Load Shedding 5. Your School Library 6. A School Magazine 7. Tree Plantation 8. A Book Fair I have Visited/A Book Fair 9. The Life of a Farmer/A Rickshaw puller/ The /Life of a Street Hawker or A Street beggar 10. A Winter Morning 11. Deforestation 12. Environment Pollution/Water Pollution 13. A Tea Stall

Formal Letter/email:

1. Permission to go on a study tour 2. Construct a bridge over a canal 3. Testimonial 4, for increasing common room facili ties/ l ibr ar y facil ities 5. for a full-fee studentship/help from the poor fund. 6. for setting up a computer club/debating club/language club. 7. Seat in the school hostel/T.C. 8. for urgent relief and medical aids. 9.for sinking a tube-well. 10. For repairing damage road. 11. For admission procedure in a reputed college 12. Complaint against mosquito menace 13. Complaint against insufficient supply of water / electricity 14. Complaint against missing goods/defective goods/damaged goods.

CV writings

1. post of A Computer Operator in a company. 2. post of an English teacher. 3. post of an Accounts Officer. 4. post of a Marketing Manager. 5. post of a Management Trainee. 6. post of a News Reporter. 7. for the post of a Medical Representative. 8. post of a Sales Girl. 9. post of a software engineer 10. post of a librarian.

Compositions: 1. Science in Everyday Life 2. Your hobby 3. Importance of Reading Newspaper 3. Student Life/The Duties of a Student. 4. Physical Exercise. 5. Value of Time 6. Discipline. 7. Computer 8. Population Problem in Bangladesh 9. A Journey by Train/ A Journey You Have made. 10 My Future plan of life. 11. The Season I like Most.

মনে রাখবেন যতো চর্চা ততো ভালো, তাই এই সাজেশনের ওপর ১০০ ভাগ নির্ভর হবেন না।

লেখক: মোহাম্মদ শাহজাহান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা