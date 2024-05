এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল জানবেন যেভাবে - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক: আগামী রোববার (১২ মে) এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। সকাল ১১টায় সারা দেশে ফল প্রকাশ করা হবে। এবারের ফলাফল জানার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

বুধবার (৮ মে) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. কেপায়েত উল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানা যায়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.bteb.gov.bd) থেকেও পরীক্ষার্থীরা ফল জানতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইনপুট করে ফল দেখতে পারবেন। এছাড়াও www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর অনুযায়ী রেজাল্ট শীট ডাউনলোড করতে পারবেন।

যারা এসএমএস’র মাধ্যমে ফলাফল দেখতে চান তাদেরকে ফলাফল প্রকাশের আগে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। SSC Board name (first Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। উদাহরণ: SSC Tec 123456 2024 Send to 16222।

