খুবি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন তিন গবেষক - দৈনিকশিক্ষা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) জীববিজ্ঞান স্কুলের আওতাধীন ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন এবং এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন থেকে তিন গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি খুবির সিন্ডিকেটের ২২৪তম সভায় তাদের পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদন দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার খুবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পিএইচডি ডিগ্রি দেন।

এসময় উপাচার্য বলেন, খুলনা বিশবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার উদ্দেশ ছিলো দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদের অর্জিত এই জ্ঞান কর্মজীবনে কাজে লাগাবেন। যা দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে। পিএইচডি একটি ইনডিকেটর। যারা সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন তাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পিএইচডি ডিগ্রি নিচ্ছেন। তারা কোয়ালিটি মেইনটেন করেই নিচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন থেকে গবেষক অধ্যাপক আরিফা শারমিনকে তাঁর ‘একোয়াসিলভিকালচার ইন দ্য স্যালাইন অ্যাফেক্টেড ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়াস (ইসিএ) অব দ্য সুন্দরবনস্’ (Aquasilviculture in the Saline Affected Ecologically Criticial Areas {ECA} of the Sundarbans) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া করা হয়। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই ডিসিপ্লিনের শিক্ষক এবং বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন।

এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন থেকে গবেষক পীযুষ কান্তি ঘোষকে তার ‘স্ক্রিনিং অব স্যালাইন টলারেন্ট ফরেজ জেনোটাইপস অ্যান্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস ইন সাউথ-ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ’ (Screening of Saline Tolerant Forage Genotypes and Their Management Practices in South-Western Bangladesh) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মো. সফিকুল ইসলাম।

একই ডিসিপ্লিন থেকে গবেষক রুবায়েত আরাকে ‘অ্যাসেসিং দ্য পোশেনশিয়ালস অব ফিগ (ফিকাস ক্যারিকা এল.) অ্যাজ এ ফ্রুট ক্রপ ইন বাংলাদেশ’ (Assessing the Potentials of Fig {Ficus carica L.} as a Fruit Crop in Bangladesh) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়। তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. শামীম আহমেদ কামাল উদ্দিন খান।

অনুষ্ঠানে পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষক পীযুষ কান্তি ঘোষ ও রুবায়েত আরা অনুভূতি বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক খান গোলাম কুদ্দুস, এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মো. সফিকুল ইসলাম, উপাচার্যের সচিব সঞ্জয় সাহা ও ব্যক্তিগত সহকারী শেখ মঞ্জুর মোর্শেদসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।