গবেষণা ছাড়া বিশ্বমানের শিক্ষা সম্ভব নয়: ঢাবি উপাচার্য - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম, ঢাবি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) এর উদ্যোগে ‘Industry-Academia Collaboration: Prospects, Challenges and the Way Forward’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. মোমেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও আইবিএ’র শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক মাকসুদ কামাল কারিকুলাম উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন, পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এগুলো ছাড়া অন্যথায় বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করে এগুলো দূর করতে হবে। এই কর্মশালা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।