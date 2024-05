চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের সেমিনার - দৈনিকশিক্ষা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) এর পুরকৌশল বিভাগের আয়োজনে ‘Resilient Civil Infrastructures for the Future: A Journey from Earth to Space’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিল্ডিং-১ এর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ড. তাফছিরুজ্জামান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পুরকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারের পরপরই ‘Building a Robust Civil Engineering Career for the Needs of the Future’ বিষয়ে বক্তব্য দেন এএসসিই বাংলাদেশ সেকশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার দিদারুল আলম। শতাধিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে তার দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি এএসসিই স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার চুয়েটের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

চুয়েট পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের অর্থায়নে উক্ত সেমিনারটি আয়োজন হয়।