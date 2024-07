ছাত্রলীগের ওয়েবসাইট হ্যাক - দৈনিকশিক্ষা

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে আন্দোলনকারীরা। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা। এদিন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষে রাজধানী ঢাকায় ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে আহত হয়েছেন দুই শতাধিক আন্দোলনকারী।

এদিকে এ আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়েছে। বাংলাদেশের ছাত্রলীগের ওয়েবসাইট https://bsl.org.bd/ এ ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহতদের ছবি। পেজের উপরের দিকে লেখা রয়েছে হ্যাকড বাই দ্য রেসিস্ট্যান্স।

পেজের মাঝখানে ইংরেজিতে লেখা IT'S NOT A PROTEST ANYMORE, IT'S A WAR NOW। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় এটা আর প্রতিবাদ নয়, এটা এখন যুদ্ধ।