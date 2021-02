জবিতে নতুন পাঁচটি পান্ডুলিপি প্রকাশে চুক্তি স্বাক্ষর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) নতুন পাঁচটি পান্ডুলিপি প্রকাশে চুক্তি সাক্ষর করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভা কক্ষে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের উদ্যোগে পান্ডুলিপি প্রকাশের এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং প্রত্যেক পান্ডুলিপির লেখক স্ব-স্ব পান্ডুলিপির পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পান্ডুলিপি মুদ্রণ কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন পান্ডুলিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম এর ‘ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা’, যুগ্মভাবে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন ও সরকারী বিএল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. এস. এম. আজিজুল ইসলাম এর ‘Crowding and Mental Health in Dhaka City’, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এর ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Dynamics and Legal Implications’, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন এর ‘Exploring the Health Care Experiences of Older Women in Rural Bangladesh’ এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারহানা জমান এর ‘Sociology of Disaster: Concepts, Perspectives and Theories’ প্রকাশিত হওয়ার জন্য চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

জানা যায়, ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১০ টি পান্ডুলিপি প্রকাশ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনা ও গবেষণায় আরো উদ্যোগী হওয়ার ধারাবাহিকতায় তৃতীয় পর্যায়ে মোট পাঁচটি পান্ডুলিপি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো ৯ টি পান্ডুলিপি মুদ্রনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে বেগবান করতে প্রতি বছরই পান্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লিখিত নতুন করে পাঁচটি বই প্রকাশে আজ চুক্তি সাক্ষরিত হলো।