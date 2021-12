পৃথিবীতে প্রতিবাদের ভাষা বিভিন্ন। সেটা প্রকটভাবে চোখে পড়ে বাইরের দেশে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ দেখলে। আমাদের দেশের মত ভাড়াকরা লোক দিয়ে বিশাল সমাবেশ করে, তীব্র শব্দদূষণ ঘটিয়ে প্রতিবাদ এশিয়ার কোনও কোনও দেশে দেশে হলেও ইউরোপে এর ভঙ্গিটা একটু ভিন্ন। হ্যা ন্ডমাইকে দাবির সমর্থনে বক্তব্য দেয়ার প্রথা থাকলেও মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটিও ক্ষতিগ্রস্ত করে নয়। আর অংশগ্রহণকারীরাও ভাড়াটে নয়। নিতান্তই নিজেদের বোধের জায়গা থেকে তারা একত্র হয়।স্কটল্যান্ডের হিমশীতল আবহাওয়ায় আমরা যখন নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় কোট, ওভারকোট, কানটুপি, গ্লাভস ইত্যাতকার গরম পোশাকে আচ্ছাদিত হবার চেষ্টায় লিপ্ত, তখন এই প্রতিবাদী মানুষগুলো সোচ্চার থেকেছে আমাদের এই বসুন্ধরাকে আমাদের মতোই কিছু অবিমৃশ্য মানুষের সৃষ্ট অপঘাত থেকে বাঁচাতে। সাদা কাফনের কাপড়ে নিজেকে মুড়ে, রংবেরঙের সজ্জায় বর্ণিল উপস্থাপনায় কেবলই বলতে চেয়েছে, ‘দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর’।শিল্পায়নের নামে কার্বন নিঃসরণ নয়, চাই দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক সহজতা। নির্লোভ, সচেতন মানুষগুলো সম্মেলনগামী কাউকে দেখলেই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ‘Are you optimistic with this Summit?’

এবারসহ ২৬ বার জলবায়ু নিয়ে আহূত হলো বিশ্বসভা। যার পোশাকি নাম ‘কপ সম্মেলন’। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা শুরু হয়েছিল এ সম্মেলনের। মুলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর জলবায়ু নিয়ে অবিমৃশ্য সিদ্ধান্তের বলি হচ্ছে অন্য দেশগুলো। কার্বন নিঃসরণ নিয়ে বড়দেশগুলো চরমভাবে ক্ষতি করছে অন্যঅদের। অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ থামানো না গেলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধিসহ নানা কারণে বিশ্বের ৪৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী জলবায়ু ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বাংলাদেশের মত দেশ যার কার্বন নিঃসরণ মাত্র শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ, সেই আমাদেরই দিতে হচ্ছে কঠিন মূল্য। আমাদের বর্তমান জলবায়ু বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা ৬০ লাখ।বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে আরো লাখ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হবে।এমনিতে আমাদের জিডিপির ২ শতাংশ জলবায়ুর কারণে নষ্ট হচ্ছে, কার্বন নিঃসরণের এ হার অব্যাাহত থাকলে আগামীতে তা জিডিপির ৯ শতাংশে দাঁড়াবে। সে সঙ্গে অতিমারি, অনাবৃষ্টি, আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা তো রয়েছেই। ভাবা যায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর কী চরম রসিকতার শিকার আমরা মানে বাকি দেশগুলো! ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যা রিস সম্মেলনে জলবায়ুর এই নির্মমতার সাথে জড়িত দেশগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেবার কথা ছিল।কিন্তু এবারের সম্মেলনে তা ৪৯৩ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে কার্বন নিঃসরণের হার শূন্যতে নামিয়ে আনার জন্য বিশ্বের শতাধিক দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু লক্ষ্যার্জন অধরাই রয়ে গেছে। এমন কী সর্বশেষ টার্গেট ছিল নিঃসরণ এক দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার, সেটাও অর্জিত হয়নি আজ অবধি। লক্ষ্যার্জনে এ ব্যকর্থতার জন্য বড়দেশগুলোর খামখেয়ালির পাশাপাশি আমাদের আলাপ-আলোচনার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। গেল কয়েকটি কপ সম্মেলনের অভিজ্ঞতা আমার এ ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছে। ভেবে অবাক হই যে, জলবায়ু বিষয়ে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমাদের আলোচনার জন্য দক্ষ জনশক্তির খুবই অভাব। দেখলাম পরিবেশ অধিদপ্তরের দুজন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়েরও জনাকয়েক কর্মকর্তা আর কতিপয় এনজিওকর্মীতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের জলবায়ু কার্যক্রম। প্রশ্ন হচ্ছে, এদের পর এ বিষয়ে হাল ধরবে কে? জলবায়ু নিয়ে সৃষ্ট এ অনিশ্চয়তা দুর করতে সবচেয়ে বেশি দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা। সেখানেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতায় পিছিয়ে আমরা।

গেল কয়েকটি সম্মেলনে একমাত্র সাবের হোসেন চৌধুরীই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের(আইপিইউ) সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান জাতীয় সংসদের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান সাবের চৌধুরী একাই দাপিয়ে বেরিয়েছেন পুরো ভেনু। সবক্ষেত্রেই অত্যুকজ্জল তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন জলবায়ু সম্মেলনের অভিযোজন, প্রশমন ও নেগোসিয়েশনসহ প্রতিটি সেগমেন্টে। দেশের স্বার্থে তিনি অবস্থান করেছেন বর্ধিত সময় পর্যন্ত, নিবেদিত থেকেছেন দেশমাতৃকার নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার চেষ্টায। তার প্রস্তাবিত এবং আমাদের জাতীয় সংসদ থেকে পাসকৃত ‘প্ল্যানেট ইমার্জেন্সি’ শীর্ষক সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি আলোচিত হয়েছে এ বিশ্বসভায়।

এবারের সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন জলবায়ু বিষয়ে নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ বিশ্বনেতার একজন। তিনি ক্লাইমেট ভার্নারেবল ফোরামের সভাপতিও। প্রধানমন্ত্রী এবার ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন।বিশ্ববাসী জানতে পারে জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে ৪৮০ মিলিয়ন ডলারের ৮০০ প্রকল্প। নেয়া হয়েছে জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একশ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা ‘ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০’। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যাবহার নিশ্চিত করতে ৬৫ লাখ পরিবারকে সৌরচুল্লির আওতায় এনে সর্বোচ্চ অফগ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনের তকমাটাও বাংলাদেশের দখলে। সবুজায়নে ৩ কোটি এবং বজ্রপাত রোধে ৫৪ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।কপ-২৬ এর মুল আলোচ্দয ‘কয়লা, পেট্রোলচালিত যানবাহন বন্ধ, বনরক্ষা, উন্নয়নশীল দেশের তাপমাত্রা সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ হাজার কোটি ডলারের বার্ষিক তহবিল জোগান’ বাস্তবায়িত না হলেও ধনীদের কাছে দরিদ্রের দাবি উত্থাপিত হয়েছে জোরে সোরেই। প্রায় আট দিন থাকলাম স্কটল্যান্ডে।কিন্তু সম্মেলন সংক্রান্ত ব্যস্ততায় পৃথিবীর সুন্দরতম দেশে গিয়েও অনেক কিছু দেখা হলো না। কার্লহিল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর দেখার আফসোসটা রয়ে গেল। বায়োবিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্র, ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক কিছুই থেকে গেল অদেখা তালিকায়। হয়তো আবার ওখানে যাবার সুযোগ হলে দেখা হবে, নয়তো থেকে যাবে অধরাই। তবে স্কটিশ মানুষগুলোর ভালোবাসা মনে থাকবে অনেকদিন। ওদের একজন ওখানে তো বটেই। দেশে ফেরা পর্যন্ত খবর নিয়েছে আমরা ঠিকমত পৌছেছি কিনা। ওর আচরণে নাকউঁচা ইংলিশদের সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেছে।

শেষ করছি আমাদের ইংরেজিতে দৈন্যদশার গল্প দিয়ে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বৃটিশ শাসনাধীনে লাভবান হয়েছে ভারতবর্ষের হিন্দু আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমানরা। এর পেছনের কারণটা মজার। মুসলিম শাসক সিরাজ উদ দৌলা বৃটিশদের দ্বারা উৎখাত হওয়ায় সে সময়ের অবিমৃশ্য মৌলবাদী নেতৃত্ব ভাষা হিসেবে ইংরেজি বর্জন করে আঁকড়ে ধরে রাখে ফারসিকে। কিন্তু ভাষা হিসেবে ফারসির আবেদন প্রায় শূন্যের কোঠায়। সে যে ইংরেজি ভাষায় পিছিয়ে পড়া, তা থেকে উত্তরণ হয়নি গেল ২০০ বছরেও।

অন্যদিকে ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষা প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিল বলে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্ব। সে তুলনায় আমরা রীতিমতো অপাঙ্ক্তেয়, অনেক পিছিয়ে। দেশে এসে যে যত গল্পই করুক, সত্যটা হচ্ছে আমাদের সিংহভাগ প্রবাসী ‘অড জব’ করেন বা করতে বাধ্য হন ওই কম ইংরেজি জানার জন্য। জলবায়ু সম্মেলনে সে দৃশ্যটা প্রকটভাবে ধরা পড়ল। দুজন কর্তাকে সম্মেলনে কী বলবেন সে ইংরেজি বক্তৃতা বাংলা উচ্চারণে লিখে দেয়া হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো সেটাও তারা ঠিকমত ডেলিভারি করতে পারলেন না।সম্মেলনের শেষদিকে একটা সংবাদ সম্মেলন হলো সেখানেও আরো উর্ধ্বতন একজন একই কারণে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর নিজে না দিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়ালেন। এমনকী ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি নিজের দায়বোধের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলে এলেন সম্মেলন শেষ হবার কয়েকদিন আগেই। হায় সেলুকাস, এরাই নাকি উদ্ধার করবে দেশ।