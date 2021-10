জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন ২ গবেষক, এমফিল ৩ জনের

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুইজন গবেষক পিএইচডি ও ৩ জন গবেষক এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ, একাাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে তাদের এ ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, ময়মনসিংহের সরকারি আনন্দমোহন কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাফি উদ্দিন আহম্মদ ‘স্থানান্তরিত বস্তিবাসীদের পারিবারিক জীবন: ময়মনসিংহ শহরের ওপর একটি সমীক্ষা’ শিরোনামে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘Identification of Major Blast Resistance Gene in Native Land Race and Introgression in the Background of BRRI dhan 47’ শিরোনামে গবেষণায় পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন।

আর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর মোহাম্মদ মারুফ মিয়া ‘অন্নদাশষ্কর রায়ের প্রবন্ধে সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনা’ শিরোনামে গবেষণার এমফিল পেয়েছেন। কিশোরগঞ্জের নেওয়াজ খান কলেজের প্রভাষক মো আজিজুর রহমান নয়ন ‘তিতুমীরের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দেলনের ধারা ও বৈশিষ্ট্য’ শিরোনামে গবেষণায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার মো. আনিসুর রহমান ‘Usages and Applications of ICT in University Libraries of Bangladesh’ শিরোনামে গবেষণায় এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন।