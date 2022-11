জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

উচ্চশিক্ষার জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দের অন্যতম গন্তব্য ইউরোপের শহর জার্মানি। শিক্ষা ও গবেষণা, টিউশন ফি, শিক্ষাবৃত্তির সুবিধাসহ নানা কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম পছন্দের জায়গা জার্মানি। জার্মানির বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০ লাখের মধ্যে ১২ শতাংশের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে থাকেন।

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার প্রায় ৩০০ ইনস্টিটিউশন রয়েছে। এর মধ্যে ৮২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬টি অ্যাপ্লাইড বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিউজিক ও ফাইন আর্ট বিষয়ক প্রায় ৪৬টি কলেজ রয়েছে। জার্মানির ৮২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে ৷ ২০২১-২২ শিক্ষাবছরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাংকিংগুলোতে জার্মানিতে এটি ৪র্থ এবং বিশ্বে ৭০তম অবস্থান অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে রয়েছে অনেক সুবিধা ৷

অনুষদ সমূহঃ

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ টি অনুষদ রয়েছে।

• ফ্যাকাল্টি অফ বায়োসায়েন্সেস।

• কেমিস্ট্রি এবং আর্থ সায়েন্সেস (Ger)।

• গণিত এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান (Ger)।

• পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা।

• দর্শন (Ger)।

• আধুনিক ভাষা (Ger)।

• ধর্মশাস্ত্র (Ger)।

• আইন।

• অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান

• আচরণগত এবং কালচারাল স্টাডিজ।

• মেডিকেল অনুষদ হেইডেলবার্গ।

• মেডিকেল অনুষদ ম্যানহেইম।

কোর্সসমূহঃ

স্নাতকের কোর্সসমূহঃ

• আমেরিকান স্টাডিজ (100%)

• প্রাচীন ইতিহাস (50%; 25%)

• ফলিত কম্পিউটার বিজ্ঞান (100%)

• Assyriology (75%, 50%; 25%)

• জৈব রসায়ন (100%)

• জীববিজ্ঞান (100%)

• বাইজেন্টাইন প্রত্নতত্ত্ব এবং শিল্প ইতিহাস (50%; 25%)

• রসায়ন (100%)

• চীনা স্টাডিজ (25%), পূর্ব এশিয়ান স্টাডিজ দেখুন (75%; 50% (2); 25%)

• খ্রিস্টান এবং সংস্কৃতি (50%; 25%)

• ক্লাসিকাল ফিলোলজি: গ্রিক স্টাডিজ (50%; 25%)

• তুলনামূলক জার্মান স্টাডিজ (75%, 50%, 25%)

• শাস্ত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব (75%; 50%; 25%)

• কম্পিউটেশনাল ভাষাবিদ্যা (100%, 75%; 50%; 25%)

• ক্লাসিকাল ফিলোলজি: ল্যাটিন স্টাডিজ (50%; 25%)

• আর্থ বিজ্ঞান (100%)

• পূর্ব এশিয় শিল্প ইতিহাস, পূর্ব এশিয়ান স্টাডিজ দেখুন (75%; 50%; 25%)

• পূর্ব এশিয়ান স্টাডিজ (75%; 50% (2); 25%)

• পূর্ব ইউরোপীয় এবং পূর্ব-মধ্য ইউরোপীয় স্টাডিজ (75%; 50%; 25%)

• অর্থনীতি (100%; 50%; 25%; LO)

• শিক্ষা স্টাডিজ (50%; 25%)

• মিশরোলজি (50%; 25%)

• ইংরেজি স্টাডিজ (75%, 50%, 25%)

• নৈতিকতা (75%; 50% (2); 25%)

• ইউরোপীয় শিল্প ইতিহাস (EN) (75%; 50% (2); 25%)

• ভূগোল (100%, 50%, 25%)

• জার্মান স্টাডিজ (50%; 25%)

• ঐতিহাসিক পদ্ধতি (25%)

• ইতিহাস (75%, 50%, 25%)

• ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ এশীয় স্টাডিজ দেখুন

• আন্তঃপ্রবাসন স্বাস্থ্যসেবা (100%)

• ইন্দোনেশিয়া, শাস্ত্রীয়, দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস দেখুন

• ইন্দোনেশিয়া, শাস্ত্রীয়, দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস দেখুন

• ইসলামিক স্টাডিজ (75%; 50% (2); 25%)

• ইন্দোনেশিয়া, আধুনিক, আধুনিক দক্ষিণ এশীয় ভাষা এবং সাহিত্য দেখুন

• জাপানি স্টাডিজ (25%), গুলি। পূর্ব এশিয়ান স্টাডিজ (75%; 50% (2); 25%)

• ইহুদি স্টাডিজ

• গণিত (100%)

• মেডিকেল ইনফরম্যাটিক্স (100%)

• আণবিক জৈবপ্রযুক্তি (100%)

• সঙ্গীত (75%, 50%; 25%)

• পূর্ব প্রত্নতত্ত্বের কাছাকাছি (75%, 50%, 25%)

• দর্শনশাস্ত্র (75%, 50%; 25%)

• পদার্থবিদ্যা (100%, 50%)

• রাজনৈতিক বিজ্ঞান (75%; 50%; 25%)

• প্রাক- এবং প্রোটোহিস্ট্রিস্ট (50%; 25%)

• প্রোটেস্ট্যান্ট থিওলজি (50%)

• মনোবিজ্ঞান (100%; 25%)

• পাবলিক আইন (25%)

• ধর্মীয় গবেষণা (75%; 50% (2); 25%)

• রোম্যান্স স্টাডিজ: ফ্রেঞ্চ (50%; 25%)

• রোম্যান্স স্টাডিজ: ইতালীয় (50%; 25%)

• রোম্যান্স স্টাডিজ: স্প্যানিশ (50%; 25%)

• রোম্যান্স স্টাডিজ: পর্তুগীজ (25%)

• সেমিটিক স্টাডিজ (50%; 25%)

• স্লাভিক স্টাডিজ (75%, 50%, 25%)

• সমাজবিজ্ঞান (100%; 25%)

• দক্ষিণ এশিয়ান স্টাডিজ (100%, 75%, 50%, 25%)

• ক্রীড়া বিজ্ঞান (50%)

• প্রতিবন্ধকতা ও পুনর্বাসন বিষয়ে একটি ফোকাস সহ স্পোর্টস এবং স্পোর্টস সায়েন্সেস (75%, 25%)

• ধর্মতত্ত্ব, খ্রিস্টান এবং সংস্কৃতি দেখুন

• তথ্য প্রযুক্তির জন্য অনুবাদ স্টাডিজ (100%)

• অনুবাদ (100%)।

স্নাতকোত্তরের কোর্সসমূহঃ

• নৃতত্ত্ব / নৃবিজ্ঞান

• প্রাচীন ইতিহাস

• আমেরিকান স্টাডিজ

• ফলিত কম্পিউটার বিজ্ঞান

• শিল্প ইতিহাস এবং যাদুবিদ্যা (আন্তর্জাতিক মাস্টার্স ডিগ্রি)

• Assyriology

• প্রাণরসায়ন

• জৈব চিকিৎসা প্রকৌশল

• বাইজেন্টাইন প্রত্নতত্ত্ব এবং শিল্প ইতিহাস

• রসায়ন

• চীনা অধ্যয়ন

• খ্রিস্টান এবং সংস্কৃতি

• ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক সাহিত্য

• শাস্ত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব

• ক্লাসিক্যাল ফিলোলজি, গ্রিক স্টাডিজ

• ক্লাসিকাল ফিলোলজি, ল্যাটিন স্টাডিজ

• তুলনামূলক জার্মান স্টাডিজ

• গণনীয় ভাষাতত্ত্ব

• কম্পিউটার প্রকৌশল

• সম্মেলন ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ

• দক্ষিণ এশিয়ায় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

• উন্নয়ন, পরিবেশ, সমাজ, এবং দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস

• আর্থ বিজ্ঞান

• পূর্ব এশিয়ান আর্ট ইতিহাস

• অর্থনীতি

• সম্পাদকীয় তত্ত্ব এবং পাঠ্য সমালোচনা

• সাংগঠনিক উন্নয়ন উপর একটি ফোকাস সঙ্গে শিক্ষা স্টাডিজ

• মিশরী পুরাতত্ত্ব

• ইংরেজি স্টাডিজ

• ইউরোপীয় শিল্প ইতিহাস

• Geoarchaeology

• ভূগোল

• দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে জার্মান

• ইতিহাসে জার্মান-ফ্রেঞ্চ মাস্টার্স ডিগ্রি

• জার্মান স্টাডিজ

• বিশ্ব ইতিহাস

• দক্ষিণ এশিয়ার স্বাস্থ্য ও সমাজ

• ইতিহাস

• আইবারো-আমেরিকান স্টাডিজ। যোগাযোগ – তত্ত্ব এবং পদ্ধতি

• উদ্ভাবনী মেডিসিন আন্তর্জাতিক মাস্টার

• ইতালি যোগাযোগে – সাহিত্য, কলা, ভাষা, সংস্কৃতি

• জাপানি স্টাডিজ

• ইহুদি স্টাডিজ

• অংক

• মেডিকেল ইনফরম্যাটিকস

• মধ্যযুগীয় স্টাডিজ

• আধুনিক দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সাহিত্য

• আণবিক জীববিজ্ঞান

• আণবিক জৈব প্রযুক্তি

• সংগীততত্ত্ব

• নিকটবর্তী এবং মিডিল ইস্টার্ন স্টাডিজ

• পূর্ব প্রত্নতত্ত্ব কাছাকাছি

• দর্শন

• পদার্থবিদ্যা

• রাষ্ট্রবিজ্ঞান

• প্রাক- এবং Protohistory

• মনোবিজ্ঞান

• ধর্ম পাঠ

• রোম্যান্স স্টাডিজ: ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, স্প্যানিশ

• বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিং

• সেমিটিক স্টাডিজ

• স্লেভিক এবং ইস্ট ইউরোপীয় স্টাডিজ

• সমাজবিজ্ঞান

• শৈশব এবং কৈশোর মধ্যে ক্রীড়া এবং ব্যায়াম

• ধর্মতত্ত্ব, খ্রিস্টান এবং সংস্কৃতি দেখুন

• ট্রান্সক্লুসিচুয়াল স্টাডিজ

• ট্রান্সক্লুসিচুয়াল স্টাডিজ। ফরাসি ভাষাভাষী বিশ্বের সাহিত্য এবং ভাষা পরিচিতি

• অনুবাদ স্টাডিজ (আন্তর্জাতিক বিকল্প সালামানকা / হেইডেলবার্গ সহ)

• অনুবাদক মেডিকেল গবেষণা।

• ক্লিনিকাল মেডিকেল পদার্থবিদ্যা।

• ডায়াকোনাল স্টাডিজ – ডায়াকোনিয়া ও চার্চের নেতৃত্ব

• ঝুঁকি এবং সম্পদ শাসন

• স্বাস্থ্য অর্থনীতি (এমএসসিএইচই)।

• আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য।

• আন্তর্জাতিক আইন (সান্টিয়াগো দে চিলি)।

• অলাভজনক সেক্টরে পরিচালনা, নীতিশাস্ত্র এবং উদ্ভাবন – ডায়াকোনাল নেতৃত্ব এবং পরিচালনা।

• মেডিকেল বায়োমেট্রি / জীববিজ্ঞানবিদ্যা।

• পেশাগত ও সংগঠন পরামর্শদান

• প্রোটেস্ট্যান্ট থিওলজি।

• সামাজিক সুরক্ষা – আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মাস্টার।

ইংরেজিতে যতগুলো স্নাতকোত্তরের কোর্স রয়েছেঃ

Master of Arts in American Studies (MAS) ,Master of Science in Biomedical Engineering ,Communication,Literature, and Media in Modern South Asian Languages, Development-Environment-Societies and History in South Asia, Economics ,English Studies , Master of Arts: Health and Society in South Asia, Master of Science in International Health (MSc), Matter to Life ,Molecular Biosciences ,Physics South Asian Cultural and Religious History/Classical Indology ,Transcultural Studies ,Translational Medical Research

পিএইচডি কোর্সসমুহঃ

Graduate Program for Transcultural Studies (GPTS) ,Heidelberg Biosciences International Graduate School (HBIGS) ,HighRR-High Resolution and High Rate Detectors in Nuclear and Particle Physics ,Research Training Group

ভাষাগত দক্ষতাঃ

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আবেদনের জন্য ভাষাগত দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়। ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে আইএলটিএস স্কোর ৬.৫ থেকে ৭০ চেনো থাকে। তবে বেশিরভাগ কোর্সেই ৬.৫ দিয়ে আবেদন করা যায়। জার্মান কোর্সের ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা বিচ থেকে বি২ পর্যন্ত লাগে।

টিউশন ফিঃ

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সেমিস্টার ফি সাধারনত কোর্স ভেদে ১৫০ থেকে ২০০ ইউরো হয়ে থাকে। Baden- Wurttemberg স্টেটে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি দিতে হয়। বাজেন- ওয়ার্টেমবার্গে (Baden-Würterberg) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রতি সেমিস্টারে ১৫০০ ইউরো টিউশন ফি দিতে হয়।

আবেদনের সময়সীমাঃ

উইন্টার সেমিস্টারঃ জুন থেকে জুলাই ।সামার সেমিস্টারঃ সাধারনত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সময় থাকে। তবে কোর্স ভেদে এর ভিন্নতা রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমাঃ

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করে থাকে। হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.uni-heidelberg.de)