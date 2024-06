ডব্লিউএইচওর সনদ নিন বাড়িতে বসেই - দৈনিকশিক্ষা

আমাদের বার্তা ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সনদ পাওয়া যাবে বাড়িতে বসেই৷ এ বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আবার বয়সও কোনো সমস্যা না। একেবারে বিনা খরচে ডব্লিউএইচও’র এই সুযোগ ছাত্রছাত্রীসহ যেকোনো বয়সের যেকোনো শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিতে পারেন৷ থাকতে হবে একটি কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট সংযোগ৷ নিজের সুবিধা মতো সময়ে পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কোর্স শেষ করে হাতে পেয়ে যাবেন ডব্লিউএইচও’র এ সনদ।

বাংলাদেশ ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন ডব্লিউএইচও’র সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে৷ এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। বিশ্বে সর্বজনীনভাবে স্বাস্থ্য সেবার পক্ষে পরামর্শ দেয়া, সু-স্বাস্থ্যের প্রচার করা, জন স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিরীক্ষা করাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে সংস্থাটি৷

এ পাঠ্যক্রম চলবে ২০টি ভাষায়। এ ছাড়া বেসিক, অ্যাডভান্স এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কোর্সগুলো সম্পন্ন হবে৷ আবেদন করতে হবে ডব্লিউএইচওর অফিসিয়াল সাইটে গিয়ে এবং নিজের ইমেলের মাধ্যমে। এরপর পাওয়া যাবে ‘Welcome to Open Who Page-এর Form. WHO Free Online Course-এ ক্লিক করেই বিস্তারিত জানা যাবে৷ বাড়িতে বসেই কোর্সে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক একটি সনদ লাভ করার এ সুযোগ হাতছাড়া কেনো!