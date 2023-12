ঢাবিতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হা*ম*লা - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম, ঢাবি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যে ছাত্রলীগের টানানো সাইনবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের মারধর করেছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কয়েকজন যুবক এসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত মেট্রোরেলের উদ্বোধনী সাইনবোর্ড ভাঙা শুরু করে। অন্য একদল ব্যানারে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে। এসময় টিএসসিতে অবস্থান করা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা ব্যানারে আগুন লাগাতে না পারলেও ব্যানার অনেকাংশে ভাঙতে সফল হয়। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে তারা চারুকলার দিকে চলে যায়।

ঘটনাস্থলে থাকা ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ ভূইয়া বলেন, হঠাৎ একদল বাম সংগঠনের নেতাকর্মী এসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত মেট্রোরেলের উদ্বোধনী সাইনবোর্ড ভাঙতে শুরু করে। আমরা এসে তাদের থামানোর চেষ্টা করলে তারা আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। পরে আশেপাশে থাকা নেতাকর্মীরা আসলে তারা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি রাগীব নাঈম বলেন, ছাত্রলীগ দীর্ঘদিন ধরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এই সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে। ফলে রাজু ভাস্কর্যের মূল ভাস্কর্যও ঢেকে ছিলো। এটা নিয়ে আমরা ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বললেও তারা সরানোর ব্যবস্থা করেনি। সোমবার সন্ধ্যায় রাজু ভাস্কর্যের সামনে আমাদের একটি প্রোগ্রাম ছিলো। এখন পেছনে ছাত্রলীগের সাইনবোর্ড রেখে আমাদের প্রোগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। তাই আমাদের নেতাকর্মীরা সেটা সরানোর চেষ্টা করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আমাদের ওপর হামলা করে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হামলায় আমাদের প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের ঢাবি সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত বলেন, বুধবার মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলাম।

আমরা বুধবার পর্যন্ত এই সাইনবোর্ড রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু একদল বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা এসে সেটা ভাঙা শুরু করে এবং আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। আমাদের নেত্রীর ছবি ভাঙার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের সমুচিত জবাব দেয়। আমি চাই যারা এই কাজ করেছে তারা যেন সকলের সামনে নিঃশর্ত ক্ষমা চায়। অন্যথায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের কী করবে সেটা আমার জানা নেই।

উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর শনিবার মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশনের উদ্বোধনকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'Metro at TSC : Thank You Sheikh Hasina' শীর্ষক আনন্দ শোভাযাত্রা করে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সে সময় রাজু ভাস্কর্যে এই সাইনবোর্ড প্রদর্শন করে তারা, যা এখনো রাজু ভাস্কর্যে রয়েছে। এ নিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।