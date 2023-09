ঢাবিতে সুফিজম আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু রোববার

সুফিজমকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় শুরু হচ্ছে দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এ সম্মেলন চলবে। এছাড়া ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর অনলাইনে ‘সুফিবাদের সমাজ বিজ্ঞান, পূর্ণ-মানবতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির ঐশী অন্বেষণ’ শিরোনামে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

দুদিনব্যাপী চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ব্রাজিল, সুইডেন, আলজেরিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৬টি দেশের ৬৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক তাদের মোট ১০২টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন।

বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সংবাদ সম্মেলন বিস্তারিত তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাফী মো. মোস্তফা, খান অ্যাগ্রো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দুল হক খান, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ডিরি) ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৈয়দ ইরফানুল হক, নানুপুর লায়লা কবীর কলেজের প্রভাষক মেজবাউল আলম শৈবাল প্রমুখ।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী প্রতিষ্ঠিত দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ডিরি) উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে উপস্থিতির মাধ্যমে এবং ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর অনলাইনে ‘সুফিবাদের সমাজ বিজ্ঞান, পূর্ণ-মানবতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির ঐশী অন্বেষণ (Sociology of Sufism, Perfected Humanity and Divine Quest for Social Harmony)’ শিরোনামে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। সম্মেলন উদ্বোধন করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান। কনফারেন্সে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. অমিত দে।

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ডিরি) ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৈয়দ ইরফানুল হক বলেন, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বিশ্বে আমরাও শান্তি, সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এসেছি। সুফি-সাধকরা মানুষের আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেন।

সম্মেলনের প্রথমদিন চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলোজির উপাচার্য প্রফেসর ড. ওবায়দুল করিমের সভাপতিত্বে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন- মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন এবং দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ডিরি) প্রতিষ্ঠাতা হজরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী। বিশেষ অতিথি থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুল বাছির।

দ্বিতীয় দিন (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর ড. এ.এস.এম মাকসুদ কামাল।

বিশেষ অতিথি থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. জিয়া রহমান।

গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মিশরের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের মেম্বার ড. মোহাম্মদ মাহমুদ আহমেদ হাশিম এবং মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আচার্য প্রফেসর ড. ইব্রাহিম সালাহ আল-সাইয়েদ সোলেমান আল-হুদহুদ।