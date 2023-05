ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটের সিট প্ল্যান প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্রাজুয়েট বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে। এসএমএস ও অনলাইন দুই মাধ্যমেই সিট প্ল্যান দেখা যাবে। গতকাল বুধবার রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (admission.eis.du.ac.bd) এ সিট প্ল্যান প্রকাশিত হয়। আগামীকাল শুক্রবার (১২ মে) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতি শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এদিকে পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে বলে জানা গেছে।

অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে লগ ইন করে, পরবর্তী নির্দেশনা মানলে সিট প্ল্যান দেখা যাবে। এছাড়া গ্রামীণফোন নাম্বার ছাড়া বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল, টেলিটক সিম ব্যবহার করে এসএমএসের মাধ্যমে সিট প্ল্যান দেখাতে পারবেন ভর্তিচ্ছুরা।

এসএমএসের মাধ্যমে দেখার নিয়ম :

DU<space>UNIT Keyword<space>Admission Test Roll and Send it to 16321.

Example: DU SCI 654212 and send to 16321

এ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ১ হাজার ৮৫১টি। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার ৭৭৫টি, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫১টি এবং বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ২৫টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রসহ একযোগে দেশের আট বিভাগীয় কেন্দ্রে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গত বছরে মতো এবারো এক যোগে দেশের আট বিভাগীয় কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিভাগের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি), চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি), রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি), খুলনা বিভাগের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি), সিলেট বিভাগের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি), রংপুর বিভাগের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি), বরিশাল বিভাগের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ও ময়মনসিংহ বিভাগের পরীক্ষা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আবেদন অনলাইনে শুরু হয়ে ২০ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে শেষ হয়।