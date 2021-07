নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজে অনার্স ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র রাসেল স্কয়ারে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী ও অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ২০২০-২০২১ সেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ম বর্ষ অনার্স শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন চলছে। করোনা মহামারির এই দূর্যোগে কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক শ্রেণি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ওয়াইফাই ও আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব রয়েছে এ কলেজে। ধূমপানমুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। কলেজ ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ ৭ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রীর নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ নতুন শিক্ষার্থীদের আগমনের প্রতীক্ষায়।

বর্তমানে এই কলেজে উচ্চমাধ্যমিকসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (অনার্স), প্রফেশনাল অনার্স (বিবিএ, সিএসই ও টিএইচএম), মাস্টার্স প্রিলিমিনারি ও শেষ পর্ব সহ প্রফেশনাল এমবিএ কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়াও স্নাতক(পাস) ও ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্স বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। কলেজে শতাধিক স্বনামধন্য অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

অনার্সের বিষয়সমূহ : হিসাববিজ্ঞান,মার্কেটিং ,ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং , ইংরেজি, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ,সমাজকর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত।

ক) নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ কোড : ৬৪১০।

খ) অনলাইনে আবেদনের ওয়েবসাইট : www.nu.ac.bd/admissions

গ) অনলাইনে আবেদনের তারিখ : ২৮/০৭/২০২১ থেকে ১৪/০৮/২০২১ পর্যন্ত।

ঘ) প্রাথমিক আবেদন ফি ২৫০ টাকা বিকাশে Make Payment অপশন নির্বাচন করে অত্র কলেজের বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বার 01575052742 এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

ঙ) বিকাশে টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে ভর্তি আবেদনের রোল নাম্বার_মোবাইল নম্বর Reference হিসেবে ও Counter No এ ০ (শূন্য) উল্লেখ করতে হবে। (Example: XXXXXXXX<space>01XXXXXXXXX as Reference)

চ) আবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সর্বশেষ খবর জানতে কলেজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/nmdcedu তে লক্ষ্য রাখুন।

কলেজে কর্তৃপক্ষের সাথে ই-মেইল: [email protected], ফোন নম্বর:০২-৯১০১১৩৪ ও মোবাইল: ০১৩০৯১০৮২৫০, ০১৮১৭৫০৩৫৯৮, ০১৭১৭৩৮৮১৪৭, ০১৭১১৪৫৩৪৯৭, ০১৯২০৩৫৪৩৫৫ প্রয়োজনে যোগযোগ করতে বলা হয়েছে।

দেশের এই পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিতে :