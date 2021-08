পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বইও পড়া উচিত

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ অনেক সময় ট্রোলের শিকার হয়। এদের মধ্যে ট্রোলের শিকার হওয়া বইপ্রেমীদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখা হয়-কিরে! এত বই পড়িস কেন; এত পড়ে লাভ কী? তুই কি বিদ্যাসাগর হবি ইত্যাদি। সত্যিই তো তাই! এত পড়ে লাভ কী? পাঠ্যবইয়ের বাইরে শুধু শুধু অন্য বই পড়ার দরকার আছে কিনা-চলুন, এ প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করি। বুধবার (১৮ আগস্ট) যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য জানা যায়।

নিবন্ধে আরও জানা যায পণ্ডিতরা বলেন, ‘Literature is the reflection of society.’ অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। আর সমাজের প্রতিচ্ছবি মানেই এর মাঝে অবশ্যই সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনের গল্প অন্তর্ভুক্ত। আর পৃথিবীতে বই ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে সমাজের প্রতিচ্ছবি এত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। আপনি যদি নিয়মিত পাঠক হন, তাহলে ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

তবুও তর্কের খাতিরে অনেকে বলতে পারেন-বই না পড়ে কি জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না? হ্যাঁ, অন্য অনেক মাধ্যমেই নিজের জীবনকে উপলব্ধি করা যেতে পারে; কিন্তু সেই উপলব্ধিটি কি একটি বই পড়ে উপলব্ধি করার মতো সহজ আর সুমধুর! আর যে মানুষ নিজের জীবনকে, জীবনের গল্পকে একবার উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি তার জীবনের উদ্দেশ্যকে সাফল্যে পরিণত করতে পারেন। যেমনটা পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বরা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-‘বই পড়াকে যথার্থ হিসাবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।’ এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। তাই যে যাই বলুক না কেন, সবারই উচিত পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নিয়মিত বই পড়া। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সেরা বইগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন। কেননা, আমাদের জীবন সত্যিই অতি সংক্ষিপ্ত। আর এজন্যই ভালো বইয়ের পেছনে সময় দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

লেখক : রাইসুল ইসলাম, শিক্ষার্থী, রাজবাড়ী