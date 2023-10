পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৯ নভেম্বর - দৈনিকশিক্ষা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। প্রতিষ্ঠানটি সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে ১১১ জনকে নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদ সংখ্যা: ১১১ টি।



শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল, পানি সম্পদ বা কৃষি কৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অথবা উল্লিখিত বিষয়ে Associate Member of the Institute of Engineers (AMIE) এর সেকশন ‘এ’ ও ‘বি’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা জীবনের কোন স্তরেই তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ গ্রহণযোগ্য হইবে না।অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা।।বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/- (গ্রেড-০৯)।

আবেদন করতে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি দেখেতে এখানে ক্লিক করুন।