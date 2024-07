প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় জনপ্রিয়করণ - দৈনিকশিক্ষা

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি ‘The Advancement of Physics Research for Engineering Students’ বিষয়ে দিনব্যাপী সেমিনার এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ‘How to make Physics research more popular to Engineering Students’ বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল আলোচনায় মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান ভূঁইয়া।

তিনি বলেন, সফলতার জন্য সবার নিরানব্বই শতাংশ চেষ্টা, সেই সঙ্গে ইতিবাচক মনভাব থাকতে হবে তবেই সফলতা আসবে।

এ সময় প্যানেলিস্ট হিমেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার হোসাইন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক ডিরেক্টর (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রতন চন্দ্র ঘোষ এবং বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এআইইউবি এর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমান। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউট অব ন্যানোটেকনোলজি এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন, এআইইউবি এর ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর ডিন মি. মশিউর রহমান।