প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাবিতে আনন্দ শোভাযাত্রা - দৈনিকশিক্ষা

মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামীকাল রোববার (৩ ডিসেম্বর)। এ উদ্বোধনকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'Metro at TSC: Thank You Sheikh Hasina' শীর্ষক আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শোভাযাত্রাটি রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ হয়ে পুনরায় রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে শেষ হয়।

শনিবার (২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রলীগের উদ্যোগে এ বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দ শোভাযাত্রায়- র‍্যালি, গান পরিবেশন, নৃত্য পরিবেশন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্ল্যাকার্ড, পোস্টার ও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী, রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আল্পনা অঙ্কন, আর্ট ক্যাম্প, অ্যাকশন পেইন্টিং, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, রঙ উৎসব ইত্যাদি পরিবেশিত হয়।

শাহরিয়ার নামের এক শিক্ষার্থী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য টিএসসিতে মেট্রোরেলের স্টেশন দিয়েছেন। এতে আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তরা-মতিঝিল যাতায়াত অধিকতর সহজ হবে। আমরা চাইলেই উত্তরা বা দূরবর্তী কোথাও টিউশনি করতে পারব।

সাধারণ শিক্ষার্থী রূপা আক্তার বলেন, আজকের দিনটি সত্যিই আনন্দের। মেট্রোরেলের টিএসসি স্টেশন উদ্বোধন হবে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের জন্য এমন একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত বলেন, আজকের এ মেট্রোরেল আমাদের স্বপ্নজয়ের একটি মাধ্যম। অথচ এ মেট্রোরেল তৈরির সময় একদল মানুষ বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু আজকে এ মেট্রো কোন সমস্যা তৈরি ছাড়াই, পড়াশোনার কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই চলছে। যখন প্রধানমন্ত্রী পদ্মাসেতু বানাতে চেয়েছিলেন তখনও একদল মানুষ বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তার কারণে পদ্মাসেতু আজকে লাখো মানুষের জীবনমান উন্নত করতে ভূমিকা রাখছে। আজকে এ অনুষ্ঠান থেকে আমরা সমস্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই, ‘Thank you Sheikh Hasina’.