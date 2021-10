প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকাশনাবান্ধব : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকাশনাবান্ধব, ফলে প্রকাশনার ক্ষেত্র বর্তমানে অনেক বিকশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে তরুণ লেখক সাদ ইসলামের 'How to become a Successful Student' এবং 'Dreamy Drops' গ্রন্থ দুটির প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ড. মোমেন বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, অনেক ভালো ছাত্র অব্যাহত প্রচেষ্টা না থাকায় জীবনে সফলতার দেখা পায় না। শুধু শিক্ষার্থী নয়, ব্যক্তিজীবনেও যেকোনো মানুষের সাফল্যের জন্য এই প্রচেষ্টা এবং সময় ব্যবস্থাপনা জরুরি। তিনি আরো বলেন, গ্রেড অর্জনের চেয়ে শিক্ষা অর্জন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে মানুষ হিসেবে সফলতা অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রকাশনা উৎসবে সিনিয়র সাংবাদিক ও গাজী টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, তরুণ কথাসাহিত্যিক সাদাত হোসেন এবং লেখক সাদ ইসলাম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বই দুটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী মাজহারুল ইসলাম।