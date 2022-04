প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় পরীক্ষার্থীরা, তোমাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আমাদের বাংলাদেশকে জানতে হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এ জ্ঞান অপরিহার্য।

মুক্তিযুদ্ধ

১. প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের

উত্তর: ২ মার্চ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসভায়)।

২. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ রাত থেকে বর্বর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে যে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় তার নাম দিয়েছিল

উত্তর: অপারেশন সার্চলাইট।

৩. প্রশ্ন: Who is first martyr in our liberation war?

উত্তর: Sangku Samajhder|

৪. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন

উত্তর: জেনারেল রাও ফরমান আলী।

৫. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ মার্চ ছিল

উত্তর: বৃহস্পতিবার।

৬. প্রশ্ন: আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র করে জারি করা হয়?

উত্তর: ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

৭. প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ১৯৭১ এর

উত্তর: ৩ মার্চ।

৮. প্রশ্ন: কোথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়?

উত্তর: পল্টন ময়দান।

৯. প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র ছিল

উত্তর: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা।

১০. প্রশ্ন: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয়

উত্তর: কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

১১. প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি কোন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল?

উত্তর: ইপিআর।

১২. প্রশ্ন: পৃথিবীর কোন দুটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ।

১৩. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোট কয়টি ফোর্স ছিল?

উত্তর: ৩টি, যথা- জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স।

১৪. প্রশ্ন: স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন?

উত্তর: লে. কর্নেল (অব.) আব্দুর রব।

১৫. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের উপসর্বাধিনায়ক ছিলেন-

উত্তর: এ কে খন্দকার।

১৬. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌকমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে?

উত্তর: ১০ নং সেক্টর।

১৭. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

উত্তর: ১১টি।

১৮. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

উত্তর: দুই নম্বর সেক্টর।

১৯. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী?

উত্তর: ১০ নম্বর

২০. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের মোট সাব সেক্টর কতটি ছিল?

উত্তর: ৬৪টি।

২১. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার গেরিলা বাহিনীর নাম কী ছিল?

উত্তর: ক্র্যাক প্লাটুন।

২২. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে ‘ক্র্যাক প্লাটুন’ কোন শহরের সক্রিয় ছিল?

উত্তর: ঢাকা।

২৩. প্রশ্ন: শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শফি ইমাম রুমী মুক্তিবাহিনীর কোন গেরিলা দলের সদস্য ছিলেন?

উত্তর: ক্র্যাক প্লাটুন।

২৪. প্রশ্ন: অপারেশন জ্যাকপট কী?

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডোদের অভিযান।

২৫. প্রশ্ন: তারামন বিবি যুদ্ধ করেন কোন সেক্টরে?

উত্তর: ১১ নম্বর

২৬. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে

উত্তর: ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট।

২৭. প্রশ্ন: মুক্তিবাহিনীর ‘ওয়ার স্ট্র্যাটেজি’ কী নামে পরিচিত?

উত্তর: তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি।

২৮. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনের দেশের কোন অঞ্চল ছিল?

উত্তর: সমগ্র নৌপথ।

২৯. প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপটে নৌ-কমান্ডারের আক্রমণের সাংকেতিক নির্দেশ দেয়া হতো কীভাবে?

উত্তর: স্বাধীন বাংলা বেতারের গানে।

৩০. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে ‘ভেটো’ প্রদান করেছিল?

উত্তর: সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৩১. প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন

উত্তর: Nikita Khrushchev|

৩২. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন দুটি স্থায়ী রাষ্ট্র?

উত্তর: চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

৩৩. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার খবর প্রথম বহি:বিশ্বে প্রচার করেন, কোন সাংবাদিক?

উত্তর: সাইমন ড্রিং।

৩৪. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?

উত্তর: উ থান্ট।

৩৫. প্রশ্ন: আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর: আদ্রেই গ্রোমিকো।

৩৬. প্রশ্ন: আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি কে ছিলেন?

উত্তর: সমর সেন।

৩৭. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন?

উত্তর: অজয় মুখোপাধ্যায়।

৩৮. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশ কোনটি?

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

৩৯. প্রশ্ন: কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন?

উত্তর: জর্জ হ্যারিসন।

৪০. প্রশ্ন: Concert for Bangladesh কে আয়োজন করেন?

উত্তর: পণ্ডিত রবি শংকর ও জর্জ হ্যারিসন।

৪১. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ‘বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?

উত্তর: বিটলস।

৪২. প্রশ্ন: রবি শংকর একজন বিখ্যাত-

উত্তর: সেতারবাদক।

৪৩. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ হ্যারিসন কার আহ্বানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগদান করেন?

উত্তর: Concert for Bangladesh ।

৪৪. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোন তারিখে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে?

উত্তর: ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৪৫. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ফাদার মারিওভেরেনজি ছিলেন-

উত্তর: ইতালির নাগরিক।

৪৬. প্রশ্ন: বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?

উত্তর: সেনেগাল।

৪৭. প্রশ্ন: বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?

উত্তর: পূর্ব জার্মানি।

৪৮. প্রশ্ন: কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

উত্তর: মিসর।

৪৯. প্রশ্ন: বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম-

উত্তর: ভারত।

৫০. প্রশ্ন: বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?

উত্তর: সেনেগাল।

৫১. প্রশ্ন: মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

উত্তর: ইরাক।

৫২. প্রশ্ন: একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত উপজাতি মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?

উত্তর: ইউ কে চিং।

৫৩. প্রশ্ন: স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য ‘বীরপ্রতীক’ উপাধি লাভ করে কতজন?

উত্তর: ৪২৬ জন।

৫৪. প্রশ্ন: মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী ব্যক্তি ওডারল্যান্ড কোন দেশের নাগরিক?

উত্তর: নেদারল্যান্ডস।

৫৫. প্রশ্ন: বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব-

উত্তর: বীরবিক্রম।

৫৬. প্রশ্ন: স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

উত্তর: ২ জন।

৫৭. প্রশ্ন: কোন নারী মুক্তিযোদ্ধ সর্বপ্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান?

উত্তর: ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম।

৫৮. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে সর্বশেষ শহীদ হন্ কোন বীরশ্রেষ্ঠ?

উত্তর: সিপাহি মোস্তফা কামাল।

৫৯. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়?

উত্তর: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬০. প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধত্ব করেন কে?

উত্তর: এ কে খন্দকার।

৬১. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পন করে?

উত্তর: তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।

৬২. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর কোন পাকিস্তানি জেনারেল আত্মসমর্পন করেন?

উত্তর: এ এ কে নিয়াজি।

৬৩. প্রশ্ন: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মিত্রবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-

উত্তর: জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা।

৬৪. প্রশ্ন: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-

উত্তর: এ কে খন্দকার।

৬৫. প্রশ্ন: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা কোনটি?

উত্তর: বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

৬৬. প্রশ্ন: পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম

উত্তর: ড. জি সি দেব (গোবিন্দ চন্দ্র দেব)।