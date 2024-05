বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আমেরিকায় ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম করার সুযোগ - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম ডেস্ক: শুধু অর্থ নয়, স্বপ্ন সত্যি হয় আপন বিশ্বাসে৷ ভালো কিছু করার ইচ্ছা মনের জোর নিজের মেধার মধ্যে দিয়ে জীবনের স্বপ্ন এবং লক্ষকে পূরণ করা যায়৷

আমেরিকায় গিয়ে সেই দেশের শিক্ষা, দক্ষতা, কূটনৈতিক সম্পর্ক, আন্তসংস্কৃতিকে বোঝা এবং নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য থাকছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুল ব্রাইট প্রোগ্রাম৷

১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রী যারা গ্র্যাজুয়েশন এখনো শেষ করেননি তারা এই ফুল ব্রাইট প্রোগ্রাম-এর জন্য আবেদন করতে পারেন৷ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে শিক্ষামূলক ভ্রমণসহ আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ থাকছে ৷

সারা বছরই এই প্রোগ্রাম চলতে থাকে৷ বিশ্বের এক একটি দেশের আবেদন প্রক্রিয়া এক এক সময়৷ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামে অংশ নিতে যোগাযোগ করবেন বাংলাদেশে অবস্থিত আমেরিকার দূতাবাস-এর সঙ্গে৷

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটস-এর শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক ব্রুরো ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম৷ US Full Bright Prorame. www.fulbrightprogram.org মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনটর জে. উইলিয়াম ফুলব্রাইট ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রোগ্রামটি সূচনা করেছিলেন৷ আমেরিকার সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম ৷

দূতাবাসে তথ্য পাওয়া যেতে পারে আমেরিকার ওপর একটি প্রোগ্রাম SUSI s (Stady of the United States for Student Leadership) এই প্রোগ্রাম ও ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম এর মতো আমেরিকায় গিয়ে ৯ মাস শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এবং আন্তসাংস্কৃতিক সম্পর্ক, জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করে৷ এই প্রোগ্রামগুলোতে আবেদন এর জন্য লাগবে না কোনো খরচ৷ থাকতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের চেষ্টা৷