বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাউবি পরিচালিত এমবিএ (বাংলা মাধ্যম) পরীক্ষা-২০২০ এর ২০১ টার্মের ১ম ও ২য় সিমেস্টারের বিষয়ভিত্তিক ফলাফল এছাড়াও PGDM I CIM প্রোগ্রামের ২০১ টার্মের ১ম ও ৩য় লেভেল পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক ও চূড়ান্ত ফলাফল, MS in Entomology প্রোগ্রামের ১৯২ টার্মের চূড়ান্ত ফলাফল এবং Ges MS in Irrigation and Water Management প্রোগামের ২০২ টার্মের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

বাউবি’র পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. আ ফ ম মেজবাহ উদ্দিন বৃহস্পতিবার জানান, বিস্তারিত বাউবি’র ওয়েবসাইটে (www.bou.ac.bd) জানা যাবে।