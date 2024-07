বিদেশে পড়তে চাইলে যা করবেন - দৈনিকশিক্ষা

প্রতি বছর দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান। বিদেশে পড়তে যাওয়ার কথা ভাবলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যায় না। এর সঙ্গে আসে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, নানান নিয়ম-কানুন ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কথাও। বিদেশে পড়তে যেতে শিক্ষার্থীদের করণীয় ধাপ কী কী, তা নিয়ে আজকের প্রধান রচনা।

সতর্কতার সঙ্গে পাসপোর্ট করা

পাসপোর্ট করার সয়ম প্রতিটি ছক ভালোভাবে পড়ে তারপর পূরণ করবেন। বিশেষ করে পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ সবকিছুই যেনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সার্টিফিকেটের সঙ্গে মিল থাকে। কেনোনা ভুল তথ্য দিলে শিক্ষার্থীর ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

টোফেল, স্যাট, আইইএলটিএস, জিআরইতে ভালো স্কোর

যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে উচ্চশিক্ষার্থে পড়াশোনা করতে হয় ইংরেজি ভাষায়। তবে জাপানসহ ইউরোপের কোনো কোনো দেশে, যেমন- জার্মানি, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, নরওয়েতে তাদের দেশের ভাষায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করতে হয়। কাজেই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ টোফেল, স্যাট, আইইএলটিএস, জিআরইতে ভালো স্কোর থাকতে হবে।

আবেদনপত্র সংগ্রহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ-

উচ্চশিক্ষার জন্য আপনি যে দেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুক, সেই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঠিক ই-মেইল বা ওয়েবসাইট সংগ্রহ করুন। পরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ই-মেইলে আপনার পছন্দের বিষয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন।

আবেদন ফরম পূরণ ও পাঠানো

ই-মেইলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদন করুন। আপনার এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক বা বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট ইংরেজি করে তার সত্যায়িত ফটোকপি পাঠাতে হবে। তবে এসব কাগজপত্র প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্রের সঙ্গে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিন।

স্টুডেন্ট ফাইল খোলা ও টিউশন ফি জমা দেয়া

আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল ইনভয়েস আসতে পারে। ইনভয়েস অনুসারে ডোনেশন বা এক-দুই মাসের টিউশন ফি চাইলে তা আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি-সাপেক্ষে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকসহ অনেক বেসরকারি ব্যাংক আছে যারা শিক্ষার্থীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং বিদেশে পড়াশোনার খরচ ব্যবস্থাপনা করে তাকে। তাই প্রথমে ব্যাংকে গিয়ে আপনাকে একটি স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে হবে, সেখানে বাংলাদেশে ব্যাংকের অনুমোদন, বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ থেকে কোন দেশে যাবে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি কারণে পাঠানো হবে তার তথ্য দিতে হবে। ব্যাংক ড্রাফট করা শেষে আপনাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবোসে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।

ভিসা করা:

আপনি যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করেছেন, সেই দেশের দূতাবাস বা হাইকমিশন থেকে ভিসার আবেদন ফরম সংগ্রহ করুন। আপনার সব তথ্য সঠিক হলে আপনাকে সংশ্লিষ্ট দেশ ভিসা দেবে। ভিসা সম্পন্ন হলে আপনি ভর্তি হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দিন আপনার যাওয়ার তারিখ ও সময়।

বিদেশে পড়তে যেতে যেসব কাগজপত্র জরুরি

১. এসএসসি, এইচএসসি বা স্নাতক পাস বা স্নাতক অনার্স বা ডিপ্লোমা পাসের সনদপত্র ও মার্কশিটের ইংরেজি কপি।

২. জন্মনিবন্ধন সনদপত্র।

৩. টোফেল, স্যাট, আইইএলটিএস, জিআরই- এর প্রাপ্ত স্কোরের ডকুমেন্টস।

৪. ভর্তির কনফারমেশন লেটার, টিউশন ফি’র কনফারমেশন স্লিপ।

৫. আবাসনের কনফারশন লেটার।

৬. স্বাস্থ্যবিমার সার্টিফিকেট।

৭. পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।

৮. করোনার টিকা নেয়ার সার্টিফিকেট।

৯. ডাক্তার দ্বারা মেডিক্যাল এক্স-রেসহ অন্যান্য রিপোর্টের সনদপত্র।

১০. স্পন্সরশিপ সার্টিফিকেট।

১১. স্পন্সর-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিজনেস ডকুমেন্টস (যেমন-ট্রেড লাইসেন্স, প্রতিষ্ঠানের প্যাডের কপি, পেপারস)।

১২. স্পন্সর-এর প্রপারটি বা সম্পদের ডকুমেন্টস (জমির কাগজপত্র, ফ্লাট, বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ)।

১৩. শিক্ষার্থীর পাসপোর্ট এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

১৪. ভিসা আবেদন ফর্মের পূরণ করা কপি।

১৫. শিক্ষার্থীর আবেদন ফি জমা দেওয়ারকপি।

বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা

ওয়েব সাইটে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে Scholarship in USA, Postgraduate grants in UK, Grants in Australia Grants in England, Grants in Canada, Grants in Newzealand এরূপ লিখে সার্চ করলে অনেক দাতা সংস্থা এবং বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা এসব সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

শেষ কথা

বিদেশে পড়তে যাওয়ার সিন্ধন্তটা আপনাকে নিতে হবেঠান্ডা মাথায় অনেক ভেবেচিন্তে। কেনোনা আপনার পরবর্তী শিক্ষাজীবন কেমন হবে তা এ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও অভিজ্ঞজনের পরামর্শ নিন।