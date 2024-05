ভিয়েতনাম নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সুযোগ - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক: ভিয়েতনামের ভিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রয়েছে ভিযেতনামের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিন বিশ্ববিদ্যালয়।

কারিগরি বিদ্যা, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত চারটি কলেজ থেকে নিজেদের পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন৷

ছাত্র-ছাত্রীদের থাকতে হবে নিজেদের গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেটসহ আন্তজার্তিক পাসপোর্ট নিজের দেশের জাতীয় আইডি কার্ড ৷

কলেজ অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হয়ে নিজের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) সম্পন্ন করতে পারেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হয়ে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ব্যাচেলর অফ নার্সিং সম্পন্ন করতে পারবেন। কলা ও বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হয়ে ব্যাচেলর অফ কমনিকেশন্স আর্টস, ব্যাচেলর অফ ইকোনোমিক্স আর্টস ও মনোবিজ্ঞানে ব্যাচেলর অফ আর্টস সম্পন্ন করতে পারবেন ৷

কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স-এ ভর্তি হয়ে বৈদ্যুতিক প্রকৌশলে বিজ্ঞানের স্নাতক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ও ডেটা সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করতে পারেন ৷

ছাত্র-ছাত্রীদের মেরিট অনুযায়ী ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ টিউশন ফি ছাড় পেতে পারেন ছাত্র-ছাত্রীরা৷ শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

আবেদনের সময়সীমা ১ আগস্ট পর্যন্ত। আবেদন করার জন্য [email protected]. এই ইমেইল এবং +84 981008189 এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন৷ অথবা Vin University scholership for International Students to study in Vietnam 2024 / 2025- এই ঠিকানায় বিস্তারিত দেখতে পারেন।

এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাউন্সিলিং করতে আবেদন করতে পারেন https://tinyurl.com/InterestedInVinUni.