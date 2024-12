মনপুরা স্কুল ও কলেজে ভর্তি চলছে - দৈনিকশিক্ষা

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্লে থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মনপুরা স্কুল ও কলেজে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অভিজ্ঞ ও দক্ষ এক ঝাঁক মেধাবী শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত বাড্ডা থানার সাতারকুল এলাকায় অবস্থিত মনপুরা স্কুল (EIIN:136800)। জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং নৈতিক মূল্যবোধের আদলে গড়ে ওঠা "মনপুরা স্কুল" ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনার সন্তানের সু-শিক্ষা ও তরবিয়ত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আপনার ছোট্ট সোনামণিদের সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর । আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম আপনাদের সামনে তুলে ধরছি :

✅আমাদের শিশুদের সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান, নৈতিকতা সম্পন্ন মেধাবী ও মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

✅শিক্ষার্থীদের মজবুত ভিত্তি গঠনের জন্য বাংলা মাধ্যম, ইংলিশ ভার্সন দুইটি বিভাগ চালু আছে।

✅ থাকছে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ।

✅এক্টিভিটি ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান।

✅ইংরেজি, বাংলা ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা এবং সমান গুরুত্বারোপ।

✅নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার বিকাশে পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা।

✅ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

✅ বিদ্যালয় টি স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত।

✅ বছরব্যাপী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিচালিত।

✅ দর্শনীয় স্থানে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

"আগামীর শিক্ষা আজকেই" স্লোগান কে বাস্তবায়নের জন্য আপনার সন্তানসহ আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আপনাদের জানাই সু-স্বাগতম।

"Admission open 2025"

Office Time: 8:00AM to 3:00PM



Please contact for admission:

Admission office:

Monpura school

383, satarkul road, Badda

Dhaka-1219

Contact number:

+8801926694500(WhatsApp)

[email protected]

www.monpuraschool.edu.