মমতাকে অভিনন্দন জানালেন কেজরিওয়াল-ওমর আবদুল্লাহ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে টানা তৃতীয়বারের মতো আবারও ক্ষমতায় আসতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ তথ্যমতে তেমনই আভাস মিলছে। মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে এখন অবধি ২০৩টিতে এগিয়ে রয়েছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দলটি। আর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এগিয়ে আছে ৮৬টি আসনে।

এদিকে, মমতার জয় অনেকটা নিশ্চিত ধরে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও জম্মু-কাশ্মিরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।

Congratulations @MamataOfficial didi for landslide victory. What a fight!

Congratulations to the people of WB

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 2, 2021

টুইটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভূমিধস বিজয়ের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। কী অসাধারণ লড়াই! পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও আমার শুভেচ্ছা।’

অপর টুইট বার্তায় ওমর আবদুল্লাহ বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে এই অসাধারণ জয়ের জন্য মমতা দিদি ও তৃণমূলের সব সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন। পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি আপনাদের জন্য সবরকম প্রতিকূলতা তৈরি করার পরও সেটি কাটিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’

Heartiest congratulations to @MamataOfficial didi & everyone at @AITCofficial for the remarkable victory in West Bengal. The BJP & a throughly partisan Election Commission threw everything including the kitchen sink at you & you prevailed. All the best for the next 5 years.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 2, 2021

এর আগে এক টুইট বার্তায় উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব বলেন, ‘বাংলার সচেতন জনগণ বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিকে পরাজিত করেছেন। মানুষের সেবায় ব্রতী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের নেতাদের বিজয়ের অগ্রিম শুভেচ্ছা।’

হ্যাশট্যাগ ‘দিদি জিও দিদি’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একজন মহিলাকে (মমতা) বিজেপি যেভাবে ‘দিদি ও দিদি’ বলে কটাক্ষ করেছিল, সেটার যোগ্য জবাব দিয়েছে বাংলা।