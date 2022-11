মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্মদিন আজ

মুহম্মদ আবদুল হাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আজ জন্মদিন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের এই দিনে তিনি মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল গণি এবং মাতা ময়মুন্নেসা খাতুন। তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসার পাঠ সমাপ্ত করে রাজশাহী হাই মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হাই মাদরাসা, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় বিএ অনার্স এবং ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রথম মুসলমান ছাত্র।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এ কলেজে এক মাস শিক্ষকতা করে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার লেকচারার পদে বেঙ্গল জুনিয়ার এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। একই পদে তিনি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর রাজশাহী সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাতত্ত্বে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য গেলে ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়াও ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন এবং ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে A Phonetic and Phonological Study of Nasal and Nasalization in Bengali শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডিস্টিংশন সহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এ অভিসন্দর্ভটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের পর শাসকশ্রেণীর বিরূপ মনোভাবের কারণে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। আরবি হরফে বাংলা লেখন, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের অধিক প্রয়োগ, বাংলা সাহিত্য থেকে ’হিন্দুয়ানি’ বিষয় বর্জন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার বন্ধ, এমনকি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামা-সঙ্গীত প্রচাররোধ-এরকম বিতর্কিত কর্মকান্ড শুরু হয়। সংস্কৃতির এ দুর্দিনে দৃঢ়চিত্ত আবদুল হাই পেশাগত দায়িত্ব ও নৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বিভাগে ফিরে এসে প্রথমে তিনি যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বাংলা বিভাগকে পুনর্গঠিত করেন। তাঁর আগ্রহে সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ কৃতিমান শিক্ষক বাংলা বিভাগে যোগদান করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অপর উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ’ (২২-২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) পালন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়া পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। আয়োজনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল এবং সেটা সকল শ্রেণীর মানুষের মনে বিপুল সাড়া জাগায়। বিদেশের বৌদ্ধিক সমাজের সঙ্গে জ্ঞানের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি বহু আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পজিয়ামে, প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রামে যোগদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।