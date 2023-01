যে ১০ শব্দকে বহিষ্কার করলো বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকটি শব্দ এবং বাক্যাংশকে বহিষ্কৃতের তালিকায় যুক্ত করেছে। ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতি বছর লেক সুপিরিয়র স্টেট ইউনিভার্সিটি শব্দবন্ধ বাদ দেবার তালিকাটি তৈরি করে আসছে । এরকম ১০০০ টিরও বেশি দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দ আছে যেগুলি ' খারাপ শব্দের' তকমা পেয়েছে। এই বছর GOAT (the acronym for Greatest Of All Time) নামক শব্দটি তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এছাড়াও আছে -

Inflection point

Gaslighting

Quiet quitting

Moving forward

Amazing

Absolutely

Does that make sense?

Irregardless

It is what it is

২০২৩ এর তালিকা তৈরি করার জন্য লেক সুপিরিয়র স্টেট ইউনিভার্সিটির বিচারকরা কোন শব্দগুলিকে শীর্ষ দশে বেছে নেবেন তা জানতে ১৫০০ টিরও বেশি শব্দ পর্যালোচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, অনেকেই GOAT নামক শব্দটিকে এক নম্বরে মনোনীত করেছে। কারণ এই শব্দবন্ধটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ী থেকে শুরু করে যে চ্যাম্পিয়ন হয়নি তার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে।

২০২২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ হওয়া শব্দ এবং পদগুলির মধ্যে ছিলো "no worries", "you're on mute" এবং "wait, what?"বছরের পর বছর ধরে "vis-a-vis", "information superhighway", "I'm like" এবং 'skilled' শব্দটি অদ্ভুতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে, নিষিদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে একটি ছিল "Reaganomics" - মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান কর্তৃক প্রচারিত অর্থনৈতিক নীতিগুলি বোঝাতে সেই সময়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হতো এই শব্দটি। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে "Y2K" শব্দটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে "millennium" শব্দটিও একই পথ অনুসরণ করে।

একইভাবে উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটনকে স্বস্তি দিতে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে "Monica Lewinsky" শব্দটি না বলার তালিকায় যুক্ত হয়েছিল।বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে তারা বহিষ্কৃত শব্দ তালিকা তৈরী করে অযৌক্তিক, অর্থহীন, অকার্যকর, বিভ্রান্তিকর, শব্দগুলিকে বাদ দিয়ে ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে।

সূত্র: নিউজ স্কাই