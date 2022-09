রাবিতে ‘ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে’ পালিত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ‘ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে’। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় - Pharmacy United In Action For A Better Health। রোববার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাবি উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার।

এসময় উপাচার্য গোলাম সাব্বির সাত্তার বলেন, ঔষধের কম বেশি হলে রোগ নিরাময়ের থেকে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সে ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টদের ভুমিকাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। এখন দেখা যায় ঔষধের দোকানীরা নিজেই বিভিন্ন রোগের ঔষধ দিয়ে এমনকি এন্টিবায়োটিক ও দেয় এ বিষয়ে ফার্মাসিস্ট দের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহনাজ পারভীনের সঞ্চালনায় ফার্মসি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আজিজ আবদুর রহমান সভাপতিত্ব করেন । অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য ও শহীদ শামসুজ্জোহা হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. একরামুল ইসলাম, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার পান্ডে সহ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা।

এছাড়া, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ফার্মেসি এসোসিয়েশনের আয়োজনে এই দিবস উপলক্ষে হেলথ ক্যাম্পেইন, শোভাযাত্রা, ফার্মেসি পেশা সম্পর্কে অভিহিত করতে লিফলেট বিতরন ও ফার্মা অলিম্পিয়াড এর আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে দিবসটি পালন শুরু হলেও বাংলাদেশে এই দিবস পালন শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। ওষুধের আবিষ্কার, উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, বিপনন, এবং সঠিক মাত্রায় সঠিক ঔষধ রোগীর হাতে যিনি তুলে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত তিনি হচ্ছেন ফার্মাসিস্ট। প্রতিবছর ২৫ সেপ্টেম্বর এই পেশার গুরুত্ব ও তাদের সন্মান জানানোর জন্য দিবসটি পালন করা হয়।