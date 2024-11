রয়টার্সের খবর মনগড়া: প্রেস উইং - দৈনিকশিক্ষা

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেফতার ও জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণ ও তার আশেপাশের ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্সে প্রকাশিত খবরের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) দেয়া প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বুধবার সংবাদপত্র অফিসে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইনজীবীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান তাঁর অনুসারীরা। মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রামের আদালত চত্বরে। ফাইল ছবি

আজ রয়টার্সে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিলো- ‘One Killed in Bangladesh as Hindu protesters clash with police.’ সংবাদটিতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার লিয়াকত আলী খানকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, ‘A Muslim lawyer defending Das was killed amid protests outside the court [in Chittagong],’ said police officer Liaquat Ali. পরবর্তীতে ভয়েস অব আমেরিকাসহ আরও অনেক গণমাধ্যমে খবরটি প্রচার হয়।

সিএমপির পক্ষ থেকে বলা হয়, রয়টার্স বা কোনো সাংবাদিক এই বিষয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) লিয়াকত আলী খানের সাথে কথা বলেননি। ঘটনার সময়ে তিনি আদালত প্রাঙ্গণসহ আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে দায়িত্বরত ছিলেন। লিয়াকত নামে চট্টগ্রামে চার জন কন্সটবল আছেন। তারাও কাউকে কোনো বক্তব্য দেননি। কারো বক্তব্য গ্রহণ না করেই নিজেদের মনগড়া বক্তব্যকে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া সাংবাদিকতার নীতিমালা পরিপন্থী। ভবিষ্যতে রয়টার্স ওসহ সকল গণমাধ্যম এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।