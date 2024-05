শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় বিশেষ কর্মশালা - দৈনিকশিক্ষা

দৈনিক শিক্ষাডটকম, সিলেট: সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্কশপ অন অ্যাপ্লিকেশন অব স্টাটিস্টিক্যাল টেকনিকস থ্রো (Workshop on Application of Statistical Techniques Through SPSS) শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৪ মে) দুপুর তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে অবস্থিত সাস্ট রিসার্চ সেন্টারের আয়োজনে এ কর্মশালা শুরু হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।

বক্তব্যে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাজেট ইতোমধ্যে ৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিশ্বমানের গবেষণা নিশ্চিতে টার্ন-ইট-! ইন সফটওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে গবেষণা বাজেট আরো বৃদ্ধি করা হবে।

তিনি আরও বলেন, গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আগামীতে আরো সফলতার মুখ দেখবো। তবে গবেষকদের গবেষণাগুলো সঠিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। তাহলেই র‍্যাংকিং এ আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

সাস্ট রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ড. এস এম সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. কবির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর আমিনা পারভীন এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. জাকির হোসেন।