শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন কাল - দৈনিকশিক্ষা

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিশিষ্ট লেখক ও রাজনৈতিক গবেষক ডা. আবুল হাসনাত মিল্টনের লেখা "শেখ হাসিনা: দ্য মেকিং অফ অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি সাউথ এশিয়ান লিডার" (Sheikh Hasina: The making of an Extraordinary South Asian Leader) বইয়ের মোড়ক উম্মোচন হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার)।

এ উপলক্ষে রাজধানীর লে মেরিডিয়েন হোটেলে বিকেল ৪ টায় এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী।

উল্লেখ্য, বইটির মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়েছে জার্মানিতে।

বইটিতে সমসাময়িক রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের (শেখ হাসিনা) একটি আলোকিত প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে৷ এতে বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনীতি, জীবন ও কর্ম সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে৷

গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার অবিরাম প্রচেষ্টা শুধু বাংলাদেশকে নতুন রূপ দেয়নি বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।