সি-উইড হতে পারে সুনীল অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি : সিভাসু উপাচার্য - দৈনিকশিক্ষা

শনিবার চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) ‘Seaweed-based value added food product development from coastal zone of Bangladesh: A holistic approach from production to product development for sustainable value chain management’ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিভাসু’র ফিশিং ও পোস্ট-হার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সকালে সিভাসু অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এএসএম লুৎফুল আহসান।

ফিশারিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূরুল আবছার খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভাসু’র কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো: কামাল, মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের পরিচালক মো: জিয়া হায়দার চৌধুরী, ফুড সায়েন্স ও টেকনোলজি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো: আশরাফ আলি বিশ্বাস, ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান এবং পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) প্রফেসর ড. এস. কে. এম. আজিজুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো. মুহিবুল্লাহ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিভাসু’র ফিশিং ও পোস্ট-হার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: ফয়সাল।