নরসিংদীতে স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার কৃতি সন্তান কে জি গুপ্তের ১৭১ তম জন্মবার্ষিকী ঐতিহ্যবাহী পাঁচদোনা স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শনিবার কেক কেটে উদযাপন করা হয়। এছাড়া চিত্রঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি বর্তমান নরসিংদী জেলার ভাটপাড়া গ্রামে গুপ্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কালী নারায়ন গুপ্ত মাতার নাম অন্নদা সুন্দরী গুপ্ত।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পোগজ স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা যান। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। তিনি লিংকন্স ইন থেকে বার-এট-ল’ সম্পন্ন করেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আইসিএস উত্তীর্ণ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম আই সি এস অফিসার। তিনি দীর্ঘ কর্মজীবনে মহকুমা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক, আবগারি কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একই সঙ্গে হাউস অব কমন্সের একমাত্র ভারতীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন।



কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘কে সি এস আই’ ( knight commander of the stars of India) উপাধিতে ভূষিত করে। কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ছিলেন এ উপাধি প্রাপ্ত প্রথম বাঙালি। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তার নামে নরসিংদীর পাঁচদোনায় স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তী এ বাঙালি কলকাতার বালীগঞ্জে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কে জি গুপ্তের মূল জন্মবার্ষিকী ২৮ ফেব্রুয়ারি হলেও শনিবার তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাসুম বিল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান কফিল উদ্দিন ভূইয়া বাচ্চু। বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুকুমার চন্দ্র কর,সিনিয়র শিক্ষক মো. জসীম উদ্দিন, রায়হান উদ্দিন আহমদ, দুদু চন্দ্র সূএধর, ছন্দা রানী সাহা, মো. নাজমুল শাহীন, নাসরিন জাহান, মরিয়ম বেগম, মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান, সুজিত কুমার দাস, পঞ্চমী রানী দে, সহকারী শিক্ষক সুজন দও, মোস্তাফিজুর রহমান, ফারুক মিয়া, আনোয়ার হোসেন মো. আ. কাদির আকন্দসহ অনেকে।

সভায় বক্তারা স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের কৃতিত্বময় শিক্ষা জীবন, সফল কর্মজীবন ও সমাজ সংস্কারে তার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। কে জি গুপ্তের অসাম্প্রদায়িক জীবনাদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। দীর্ঘদিন অবহেলায় থাকার পর কে জি গুপ্তের স্মৃতিকে সকলের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়।

প্রধান শিক্ষক মো. মাসুম বিল্লাহ জানান, আমি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর এ বছর প্রথম কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের জন্মবার্ষিকী স্কুলে পালন করা হলো। করোনার কারণে সীমিত আকারে জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। আগামীতে ব্যাপক আকারে জন্মবার্ষিকী পালনের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। পরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষিকা শারমিন তানিন বীনা।