হঠাৎ বদলে গেল অ্যাসাইনমেন্ট, বিপাকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট হঠাৎ বদলে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। এতে অ্যাসাইনমেন্ট করেও বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। আর শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট সরবরাহের পর সে অনুযায়ী অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়া দিলেও এখন শিক্ষকরা দেখছেন শিক্ষা অধিদপ্তরের অ্যাসাইনমেন্ট বদলে গেছে। দৈনিক শিক্ষাডটকমের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা।

গত ২৭ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। তৃতীয় সপ্তাহে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও ইংরেজি ২য় পত্রের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশ করা হয়। এতে ইংরেজি ২য় পত্রের অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেয়া হয়, write an essay on `Difference Between Online Class and in Campus class'.

তবে, শিক্ষকরা বলছেন, সে অ্যাসাইনমেন্ট বদলে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত ৩ জুলাই এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ৩য় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, তৃতীয় সপ্তাহে ইংরেজি ২য় পত্রের অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে বলা হয়েছে, write a paragraph on `Juvenile Delinquencies'.

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকরা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বলছেন, ২৭ জুন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশ করা হলে তা শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থীরা সে অনুযায়ী অ্যাসাইনমেন্ট করেও জমা দিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট বদলে গেছে। আমরা বিষয়টি সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষার্থীরাও একই দাবি জানিয়েছেন। তারা বলছেন, শিক্ষকদের সরবরাহ করা প্রশ্ন অনুসারেই আমরা অ্যাসাইনমেন্ট করেছি। এখন এ নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আমদের কি আবারও অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে কিনা তা বুঝতে পারছি না।

যদিও এ মুহূর্তে অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম স্থগিত আছে। যেহেতু অ্যাসাইনমেন্ট সংরক্ষণের নির্দেশনা আছে, তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এ বিষয়ে জানতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বেসরকারি কলেজ শাখার উপপরিচালক মো. এনামুল হক হাওলাদার দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বলেন, এনসিটিবি থেকে অ্যাসাইনমেন্ট কারেকশন আসায় এ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এ মুহুর্তে অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম স্থগিত আছে। লকডাউনের পর অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম শুরু হলে আমরা তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট নির্দেশনা দিয়ে নোটিশ জারি করবো। শিক্ষার্থীদের নতুন অ্যাসাইনমেন্টটি করে জমা দিতে হবে।

