হামিদুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হলেন আবুল কালাম আজাদ - দৈনিকশিক্ষা

নতুন বাক্তারচর স্কুল এন্ড কলেজ নাম পরিবর্তন করে অধ্যাপক হামিদুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ করা হয়েছে এবং কলেজ শাখা এমপিও ভুক্ত হয়। সন্তোষ জনক ভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকের পদটি অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়।

মোঃ আবুল কালাম (আজাদ) স্যার ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার তেরচর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ মুলাদী মাহমুদ জান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি উত্তীর্ণ হন এবং লেখা পড়ার জন্য ঢাকায় চলে আসেন।

তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা থেকে এইচএসসি পাস করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিসংখ্যান বিষয়ে চার বছর অধ্যয়ন করেন। গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করে বি এড করেন এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে গবেষণা সহ এম, এড সমাপ্ত করেন।

তাঁর গবেষনার বিষয় ছিল "The Causes of Backwardness in English at The Secondary Level" তিনি ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ ইংরেজি বিষয় শিক্ষক হিসাবে কবি নজরুল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে, দোহার, ঢাকায় যোগদান করেন। তিনি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ ইংরেজি বিষয়ে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ ঢাকার নবাবগঞ্জে পি, কে, বি, স্কুল এন্ড কলেজে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ ঢাকার কেরাণীগঞ্জে তৎকালীন নতুন বাক্তারচর স্কুল এন্ড কলেজে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।